Trump: "Ho distolto lo sguardo dalla folla, di solito questo non lo faccio..."

Usa, Trump: "Così mi sono salvato". Biden: "Le differenze si risolvono alle urne e non con le pallottole"

Donald Trump è vivo per miracolo. Il proiettile sparato che lo ha colpito di striscio all'orecchio durante un comizio in Pennsylvania, se solo fosse stato indirizzato pochi centimetri più a destra lo avrebbe con ogni probabilità ucciso. Ad ammetterlo è stato lo stesso ex presidente in serata, quando nonostante la ferita ha deciso di dare un segnale andando alla convention repubblicana a Milwaukee. "Sono salvo - ha spiegato Trump - per aver distolto lo sguardo dalla folla per rivolgerlo verso uno schermo con gli appunti per il mio discorso. Raramente distolgo lo sguardo dalla folla. Se non l'avessi fatto in quel momento, beh, non staremmo parlando oggi".

Il presidente Usa, Joe Biden, ha parlato agli americani, dopo che il suo rivale, Donald Trump è sopravvissuto a un tentativo di omicidio. In un raro discorso dallo Studio Ovale, Biden ha ammonito: "È tempo di abbassare la temperatura della politica. La situazione politica in questo Paese è diventata molto accesa. È ora di calmarla", ha detto il presidente nel terzo discorso della sua presidenza pronunciato dallo Studio Ovale. La politica, ha spiegato, "non deve mai essere un vero e proprio campo di battaglia", le "differenze si risolvono alle urne e non con le pallottole" e "niente è ora più importante che restare uniti.

La sparatoria di ieri al comizio di Donald Trump in Pennsylvania richiama tutti noi a fare un passo indietro". L’81enne presidente democratico ha affermato che entrambe le parti hanno la responsabilità di abbassare la tensione in vista di elezioni profondamente polarizzate che ora rappresentano un "momento di prova" per gli Stati Uniti. "Non importa quanto siano forti i nostri convincimenti, non devono mai scadere nella violenza. Domani comincerà la convention Repubblicana, non ho dubbi che criticheranno ciò che ho fatto e offriranno la loro visione per questo Paese, io viaggerò questa settimana per difendere la mia visione del Paese. Niente violenza nelle nostre strade - ha aggiunto - è così che la democrazia deve funzionare". In un passaggio iniziale del discorso, Biden ha fatto accenno alle indagini sull'attentato ammettendo che sono ancora molti i punti da chiarire. "Non conosciamo ancora il movente dell'attentatore, quali siano i suoi legami, se abbia avuto un sostegno da qualcuno", ha detto.