Tensione alle stelle in Yemen: raid Usa-Gb contro gli Houthi. Trump: "Fermatevi o sarà l'inferno"

Trump attacca gli Houthi, la risposta americana dopo i raid contro navi Usa

Non solo Ucraina, cresce la tensione anche in Medio Oriente: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato raid aerei contro i ribelli Houthi nello Yemen per i loro attacchi "contro navi, aerei e droni americani e di altri Paesi". Secondo il ministero della Salute dei ribelli nei raid - che hanno colpito radar, difese aeree, sistemi missilistici e droni - sono morte 31 persone. Messaggio anche per l'Iran: "Il sostegno ai terroristi Houthi deve cessare immediatamente!". Da parte sua, il Segretario di Stato Marco Rubio ha avvertito il suo omologo russo Serghiei Lavrov: "I continui attacchi degli Houthi alle navi militari e commerciali statunitensi nel Mar Rosso non saranno tollerati". Dirigenti Usa hanno riferito al New York Times che gli attacchi aerei contro l'arsenale degli Houthi, gran parte del quale è sepolto in profondità nel sottosuolo, potrebbero durare diversi giorni, intensificandosi in portata e scala a seconda della reazione dei militanti.

L'Iran risponderà a ogni attacco

"L'idea degli Usa che l'Iran si piegherà alla volontà politica dei nemici tramite intimidazione è sbagliata", ha affermato il comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane Hossein Salami, avvertendo che l'Iran risponderà a qualsiasi attacco militare contro il paese, dopo le minacce del presidente Donald Trump di un'azione militare contro l'Iran intimando a Teheran di porre fine al sostegno agli Houthi yemeniti, obiettivo degli attacchi aerei Usa-Regno Unito ieri. "L'Iran non ha alcun ruolo nel dirigere le politiche dei gruppi di resistenza regionali, compresi gli Houthi yemeniti", ha sottolineato Salami, citato da Tasnim.

L'Iran condanna gli attacchi Gb-Usa

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha condannato gli attacchi aerei Usa-Regno Unito contro gli Houthi yemeniti che sono sostenuti da Teheran "L'aggressione militare costituisce una flagrante violazione dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, in particolare sul divieto dell'uso della forza e sul rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale", ha affermato. L'attacco congiunto "è in linea con il loro continuo sostegno al 'genocidio' del popolo palestinese", ha aggiunto, citato da Mehr.

Iran: "Gli Usa non dettano la nostra politica estera"

Gli Stati Uniti "non hanno il diritto di dettare" la politica estera dell'Iran: lo ha scritto oggi su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in risposta al messaggio pubblicato ieri su Truth dal presidente statunitense Donald Trump, che ordinava a Teheran di cessare "immediatamente" il suo sostegno agli Houthi nello Yemen. "Il governo degli Stati Uniti non ha alcuna autorità o diritto di dettare la politica estera dell'Iran", si legge nel post di Araghchi, che chiede di "fermare le uccisioni del popolo yemenita".

Sale a 31 il bilancio dei morti

Gli attacchi aerei a guida statunitense contro gli Houthi nello Yemen hanno causato almeno 31 morti e 101 feriti, secondo un nuovo bilancio pubblicato oggi dal ministero della Salute dei ribelli. Gli attacchi hanno preso di mira la capitale Sanaa, i governatorati di Saada (nord-ovest) e Al-Bayda (centro) e la città di Radaa (centro), ha scritto su X il portavoce del ministero, Anis Al-Asbahi.

Rubio a Lavrov: "Non tolleriamo gli attacchi"

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha discusso dei raid aerei Usa nello Yemen con il suo omologo russo Serghiei Lavrov, sottolineando che "i continui attacchi degli Houthi alle navi militari e commerciali statunitensi nel Mar Rosso non saranno tollerati": lo riporta la Cnn, che cita un comunicato del Dipartimento di Stato. L'estate scorsa, la Russia era pronta a consegnare armi agli Houthi, ma ha fatto marcia indietro in seguito alle pressioni degli Stati Uniti e dell'Arabia Saudita, ricorda l'emittente.

La foto di Trump mentre assiste agli attacchi Usa contro gli Houthi





La Casa Bianca ha diffuso su X le foto di Donald Trump che assiste da remoto ai raid da lui ordinati contro l'arsenale degli Houthi in Yemen. In una immagine si vede il commander in chief in t-shirt bianca col cappellino rosso 'Make Amerika Great Again', le mani appoggiate alla cintura e le cuffie alle orecchie mentre guarda verso uno schermo. In un'altra è ripreso di spalle. Un post differente mostra un caccia Usa che decolla da una portaerei per la sua missione.

Radi Usa-Gb contro un quartiere a Sanaa

"Un'aggressione anglo-americana ha colpito un quartiere residenziale nel distretto di Shuub, a nord della capitale dello Yemen, Sanaa". Lo ha riferito la televisione Al-Masirah dei ribelli Houthi, affiliati all'Iran. Al momento non ci sono stati commenti immediati dalle autorità britanniche.

Trump ordina gli attacchi

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato all'esercito degli Stati Uniti "di lanciare un'azione militare decisa e potente contro i terroristi Houthi nello Yemen" che "hanno condotto una campagna implacabile di pirateria, violenza e terrorismo contro navi, aerei e droni americani e di altri paesi". Il presidente ha inoltre avvisato gli Houthi di cessare gli attacchi, altrimenti "l'inferno si abbatterà su di voi come non avete mai visto prima", e l'Iran di "smettere immediatamente" di sostenerli, altrimenti "l'America ti riterrà pienamente responsabile e non saremo gentili al riguardo".