Trump: "Sparano solo ai presidenti importanti". Attentatore preso grazie a una donna: foto alla targa dell'auto di Routh

Attentato a Trump, 12 ore di appostamento tra i cespugli: caccia ai complici di Routh. Il retroscena sulla cattura, una donna decisiva

Donald Trump è già tornato a fare comizi, neanche il secondo attentato nel giro di pochi mesi ha fermato il candidato dei repubblicani per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del prossimo novembre. Trump ha parlato in una riunione cittadina davanti a ferventi sostenitori a Flint, una città industriale un tempo gioiello dell'industria automobilistica statunitense nel Michigan, Stato in bilico, prima che le fabbriche chiudessero a causa della concorrenza straniera. L'ex presidente ha tracciato un collegamento tra quello che l'Fbi ha definito un tentativo di omicidio sventato contro di lui e la sua promessa di imporre pesanti dazi sulle importazioni di auto da Messico e Cina. "E poi ci si chiede perché mi sparano addosso, giusto? Si spara solo ai presidenti importanti", ha detto.

Kamala Harris, impegnata per la sua campagna elettorale in un altro Stato in bilico, la Pennsylvania, ha riferito di aver contattato l'ex presidente dopo l'attentato sventato. "Volevo accertarmi che stesse bene e gli ho detto ciò che ho anche affermato pubblicamente: non c'è posto per la violenza politica nel nostro Paese", ha spiegato la candidata democratica alla Casa Bianca in un'intervista alla National Association of Black Journalists. La Casa Bianca ha definito la conversazione "breve e cordiale". "Ho ricevuto una telefonata molto gentile da Kamala", ha raccontato il magnate durante l'evento, moderato dal governatore repubblicano dell'Arkansas Huckabee Sanders.

Il pubblico ha fischiato quando Trump ha pronunciato il nome della vicepresidente, ma lui ha insistito ribadendo che Harris "non avrebbe potuto essere più gentile". L'ex presidente ha anche ringraziato la testimone, una donna, che aveva fotografato la targa del veicolo del suo attentatore, esprimendo il desiderio di incontrarla. "Le donne sono più intelligenti degli uomini", "questa donna è stata incredibile, ha fatto un lavoro incredibile", ha detto. Trump ha poi nuovamente ringraziato il Secret Service: "Questi ragazzi fanno un ottimo lavoro. Ora hanno bisogno di più personale".

Sono ancora molti i punti critici nell’indagine su un possibile attacco contro Donald Trump a West Palm Beach e di nuovo la sicurezza è sotto processo. Ryan Routh è riuscito a stare nascosto sul campo da golf per quasi 12 ore. Nessuno si è accorto della sua presenza e il Secret service ha ammesso di non aver condotto controlli preventivi. Errore legato forse alla mancanza di uomini oppure a una valutazione sbagliata. Eppure, la criticità del sito era nota: troppo ampio, con vegetazione e strade aperte vicine. Ora si cercano non solo possibili complici ma anche una talpa, qualcuno vicino a Trump potrebbe fare il doppio gioco. Per questo l'ex presidente ha chiesto che ci siano più uomini a proteggerlo. Il Congresso potrebbe autorizzare nuovi fondi, ma la situazione non è destinata a cambiare prima del voto.