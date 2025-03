Trump: "Zelensky non ha le carte, l'Ucraina sia seria. Terre rare? Accordo in due giorni"

Ucraina, Trump avverte Zelensky prima dei negoziati: "Non ha il carte, devi essere serio"

La giornata di domani sarà cruciale per la possibile tregua in Ucraina. A Riad, in Arabia Saudita, si incontreranno i funzionari degli Stati Uniti e quelli ucraini per parlare di "pace". Si tratta di negoziati molto attesi in cui si cercherà di trovare un primo accordo per mettere fine a una guerra che va avanti ormai da tre anni. "Penso che alcune cose molto importanti avverranno questa settimana" in Arabia Saudita, dove si svolgono i negoziati per mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale. "Duemila giovani soldati sono morti questa settimana - ha aggiunto Trump -, è la media di ogni settimana. È un campo di sterminio e dobbiamo mettere una fine a tutto questo".

L'Ucraina - ha proseguito Trump - deve essere "seria" e perseguire la pace, "non ha le carte" in mano. Trump ha parlato anche del possibile accordo sulle terre rare, "potrebbe avvenire - ha detto - nei prossimi due, tre giorni". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe arrivare oggi in Arabia Saudita, un giorno prima dei colloqui cruciali tra funzionari ucraini e statunitensi per porre fine alla guerra con la Russia.

Zelensky ha detto che incontrerà il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, poi ci sarà un incontro martedì con gli Stati Uniti. Ai colloqui nella città portuale di Jeddah sul Mar Rosso, l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff ha detto che Washington vuole "mettere a punto un quadro per un accordo di pace e anche un cessate il fuoco iniziale". Zelensky ha affermato che l'Ucraina è "pienamente impegnata in un dialogo costruttivo", ma vuole che i suoi interessi siano "tenuti in considerazione nel modo giusto".