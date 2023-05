Turchia, Erdogan ha vinto il ballottaggio al 52%. Confermato presidente

Elezioni in Turchia, Erdogan rieletto presidente

Recep Tayyip Erdogan marcia spedito verso la conferma a presidente della Turchia. Come riportano i media ufficiali, infatti, con lo spoglio del ballottaggio oltre il 97%, il presidente in carica mantiene un margine rassicurante sul suo sfidante, Kemal Kilicdaroglu, che distanzia 52,2% a 47,8%. "Il presidente Erdogan è stato rieletto per un altro mandato", riportano con una breaking news la tv di Stato turca, annunciando la vittoria al ballottaggio del presidente in carica.