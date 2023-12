Ucraina, Biden molla Zelensky: "I fondi per Kiev finiranno entro l'anno"

Casa Bianca, Shalanda: "Fondi per l'Ucraina in esaurimento entro fine anno"

La Casa Bianca ha voluto lanciare un allarme al Congresso, pronosticando nel caso non si si riuscisse ad approvare una legislazione entro la fine dell’anno - così da continuare a finanziare la difesa dell’Ucraina - che la Russia possa prendere piede definitivamente e capitalizzare il vantaggio e porre fine al conflitto a suo favore, dopo quasi due anni.

In una lettera al presidente della Camera Mike Johnson, la direttrice dell’Office of Management e del Bilancio Shalanda ha affermato che i dipartimenti della Difesa e di Stato sono nella fase in cui hanno quasi esaurito tutti i fondi statunitensi disponibili per Kiev – circa 111 miliardi di dollari – lasciando i recenti pacchetti di assistenza sempre più piccoli.

“Voglio essere chiara: senza l’azione del Congresso, entro la fine dell’anno esauriremo le risorse per procurare più armi ed equipaggiamenti per l’Ucraina e per fornire attrezzature dalle scorte militari statunitensi. Non ci sono fondi magici disponibili per far fronte a questo momento. Siamo senza soldi e quasi senza tempo”, ha affermato la direttrice del budget.

D'altro canto, non più tardi di ieri anche il ministro Salvini, è intervenuto in merito dal palco del Free Europe, convention di ultradestra organizzata a Firenze dal gruppo Identità e democrazia al Parlamento europeo. Sul fronte Ucraina, il leader leghista ha assecondato la stessa linea: basta aiuti a Kiev.

E non è il solo. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in risposta alle domande di un giornalista del Financial Times sulle prospettive di finanziamento dell’Ue all’Ucraina, ha dichiarato: "Una causa parecchio onerosa, sottolinea il diplomatico russo, tanto che “sta diventando sempre più difficile per i Paesi europei bruciare denaro nel barile senza fondo dell’Ucraina”.

In un simile quadro, riporta Tag 24, la Commissione Europea mantiene la rotta e torna ad invitare gli Stati membri ad accelerare sui colloqui di adesione relativi all’Ucraina. Spetta proprio a questi ultimi prendere una decisione al riguardo: a ribadirlo è la portavoce Ana Pisonero.