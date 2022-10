Ucraina, bombe e morti nella notte. Russia: “Pericolo truppe Usa in Romania"

Ucraina, ancora bombe e morti nella notte. Russia: “Truppe americane in Romania un pericolo”

Il 245esimo giorno di guerra in Ucraina è iniziato, ancora una volta, con gli strascichi di un bombardamento. Quello avvenuto nella tarda serata di ieri, quando i russi hanno attaccato Dnipro, città dell'Ucraina orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. “I terroristi russi hanno lanciato i loro razzi in città – ha fatto sapere l'ufficio del presidente secondo l'agenzia ucraina Unian – Frammenti di proiettili sono caduti su una stazione di servizio locale”, causando la morte di almeno due civili, come confermato dal sindaco Boris Filatov. Salgono così a più di dieci i civili morti nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi russi, come diffuso su Telegram dal vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko. Le più colpite rimangono la regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina meridionale, e ancora le già martoriate regioni di Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkiv e Kherson.

Regno Unito ribadisce sostegno all’Ucraina, Usa promettono conseguenze in caso di bomba sporca russa

A fronte dei nuovi attacchi il neo premier britannico Rishi Sunak ha assicurato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky il “sostegno incrollabile” del Regno Unito.

Più mite la posizione sul fronte diplomatico della Casa Bianca: “Gli Usa continuano a fornire assistenza a Kiev, a dare ciò di cui ha bisogno sul terreno, ma spetta a Zelensky decidere se e quando negoziare” ha ribadito la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre,rispondendo a una domanda sulle istanze provenienti anche da alcuni ambienti Dem a negoziare direttamente con Mosca. Ma dal Pentagono arriva l’avvertimento: “Se la Russia impiega una bomba sporca o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, ci saranno conseguenze”, e ribadendo che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una bomba sporca sono palesemente false.

Cremlino: truppe Usa in Romania un pericolo per la Russia

Sul fronte russo, Mosca ha accolto positivamente la proposta del presidente francese Macron di includere Papa Francesco e le autorità statunitensi nei colloqui per la soluzione della situazione in Ucraina. In merito allo schieramento da parte degli Usa della 101esima divisione aerotrasportata in Romania, annunciata nei giorni scorsi, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dichiara: “Aumenta i pericoli per la Russia e non porta a un rafforzamento della stabilità”.