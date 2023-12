Ucraina, dagli Usa l'ultimo pacchetto di aiuti da 250 mln di dollari

Guerra Ucraina, dagli Usa l'ultimo pacchetto di aiuti dell'anno

Gli Stati Uniti hanno annunciato lo sblocco di 250 milioni di dollari di aiuti militari per l'Ucraina, la loro ultima rata disponibile senza un nuovo voto al Congresso americano. "È imperativo che il Congresso agisca al più presto per far prevalere i nostri interessi in materia di sicurezza nazionale aiutando l'Ucraina a difendersi", ha affermato il segretario di Stato Antony Blinken in un comunicato.

Gli aiuti comprendono munizioni per la difesa aerea e per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, colpi di artiglieria da 155 mm e 105 mm e oltre 15 milioni di colpi per armi da fuoco. Lo scrive Euronews. Forniti attraverso la Presidential Drawdown Authority, gli armamenti saranno prelevati dalle scorte del Pentagono. La nota del dipartimento di stato si conclude con un appello affinché il Congresso agisca rapidamente, il prima possibile, "per promuovere la sicurezza nazionale aiutando l'Ucraina a difendersi e a garantire il proprio futuro". Il tenente colonnello dei Marines Garron Garn, portavoce del Pentagono, ha detto che non ci sono più fondi per sostituire le armi prelevate dalle scorte del dipartimento. Anche l'Iniziativa per l'assistenza alla sicurezza in Ucraina, che fornisce finanziamenti a lungo termine per futuri contratti di armi, non ha più fondi.

Guerra Ucraina, bombe sulla stazione di Kherson

L'ultimo pacchetto di aiuti arriva mentre la guerra in Ucraina si trascina al ventiduesimo mese. La Russia ha lanciato circa cinquanta droni Shahed contro obiettivi in Ucraina e ha bombardato una stazione ferroviaria nella città meridionale di Kherson dove più di cento civili erano riuniti per prendere un treno per Kiev. Un giorno prima, aerei da guerra ucraini hanno danneggiato la nave russa Novocherkassk ormeggiata nel Mar Nero, al largo della Crimea. Intanto, la Danimarca ha consegnato a Kiev dieci carri armati Leopard. Il pacchetto di aiuto approvato da Copenaghen da sette miliardi di corone prevede l'invio di cento carri armati.