Ucraina, la Wagner stufa di Putin: “Pronti a ritirarci, troppe vittime”

Ucraina: Zelensky, controffensiva comunque anche senza F-16

Il presidente Volodymyr Zelensky ha invitato i partner occidentali a prendere una decisione per fornire all'Ucraina aerei da combattimento F-16, sottolineando che la mancanza di aerei moderni non influira' sul lancio di una controffensiva. Lo ha detto in un'intervista con rappresentanti dei media finlandesi, svedesi, danesi e norvegesi, riferisce Ukrinform. "E' molto importante non dare il controllo del cielo alla Russia, quindi la coalizione aerea e' molto importante. Ci deve essere la volonta' dei leader degli Stati che hanno aerei moderni. Naturalmente, chiederemo ai vostri paesi l'aereo appropriato, e lo chiederemo con molta insistenza e, francamente, nel prossimo futuro ", ha detto Zelensky.

Secondo lui, la fornitura di sistemi HIMARS, NASAMS e Iris-T all'Ucraina e' stato un nuovo capitolo della guerra scatenata dalla Russia, e ora e' il momento dei caccia. Il presidente ucraino ha sottolineato che ci sono stati che hanno F-16 o altri aerei moderni e vogliono aiutare l'Ucraina, ma "tutto richiede volonta'". "Non c'e' bisogno di avere paura della Russia.

La cosa peggiore e' successa: hanno iniziato una guerra su vasta scala. Penso che questa sia la cosa peggiore... Un argomento molto importante oggi e' non aver paura di porre fine a questo, non pensare a cosa accadra' alla Russia in seguito, la cosa principale e' pensare a cosa accadra' dopo con la sicurezza nel mondo. La sicurezza nel mondo sara' in buone mani, perche' il secondo esercito del mondo ha dimostrato che se attacchi i diritti umani in qualsiasi paese, gli alleati ti metteranno al tuo posto", ha detto Zelensky.