Ucraina, missile russo su un ristorante a Kramatorsk: otto morti

Ucraina, almeno 8 i morti dopo il raid russo su Kramatorsk

E' di otto morti il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri che ha colpito il famoso ristorante Ria Pizza nella città ucraina di Kramatorsk. I feriti sono 56: lo ha reso noto questa mattina il ministero dell'Interno ucraino, come riporta Rbc-Ucraina. Tra le vittime ci sono anche tre bambini.

Feriti un ex negoziatore di pace e uno scrittore colombiano

Tra i feriti anche un ex commissario per la pace colombiano Sergio Jaramillo e il romanziere colombiano Hector Abad Faciolince. "Siamo stati oggetto di un attacco russo con un missile da crociera (...) stiamo bene e abbiamo riportato solo lievi ferite", si legge in un comunicato firmato da entrambi e diffuso dalla stampa locale.

Accompagna il testo una foto di Jaramillo - che ha preso parte alla trattativa che ha portato al disarmo della guerriglia delle FARC nel 2017 - con una fasciatura su una coscia e una macchia di sangue su una manica della camicia. Abad appare in un'altra immagine con macchie nere sul viso e sui vestiti.

Secondo la polizia ucraina, la Russia ha lanciato due razzi terra-aria S-300. Abad, autore del romanzo "El olvido que seremos", è in Ucraina insieme a Jaramillo (Commissario per la Pace dal 2012 al 2016) e alla giornalista colombiana Catalina Gomez, che non ha riportato ferite gravi, per "esprimere la solidarieta' dell'America Latina con il popolo ucraino contro la barbara e illegale invasione russa", si legge nella nota. Al momento dell'attacco erano con la scrittrice ucraina Victoria Amelina, che "e' in condizioni critiche a causa di una lesione al cranio, probabilmente a causa del vetro e delle travi che sono volate", hanno precisato. Kramatorsk, una citta' prebellica di 150.000 abitanti, e' l'ultimo grande centro urbano controllato dagli ucraini nella parte orientale del paese e si trova a circa 30 km dalla linea del fronte.