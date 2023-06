Golpe Prighozin, l'appoggio di un generale russo. Al Cremlino c'è una talpa

Golpe Prighozin, il generale talpa e le prossime mosse di Putin

Resta avvolto nel mistero il tentativo di golpe di Prighozin fallito. Le teorie più accreditate sulle reali motivazioni del capo della Wagner sono due, la prima è che non abbia avuto il coraggio di andare fino in fondo e la seconda che sia stata tutta una farsa orchestrata da Putin per verificare se all'intero del Cremlino ci fossero dei traditori. Su questa seconda tesi spunta un'indiscrezione del New York Times che sostiene la pista. Un generale russo sapeva dei piani di Yevgeny Prigozhin. E anche altri potrebbero aver sostenuto il tentativo del "cuoco di Putin" di fermare l’entrata del Gruppo Wagner nell’esercito regolare di Mosca. Mentre alcuni funzionari statunitensi ritengono che il capo dei mercenari non avrebbe lanciato la sua rivolta se non avesse creduto che altri in posizioni di potere sarebbero arrivati in suo aiuto. Il generale è Sergei Surovikin ed è stato a capo delle forze armate in Ucraina.

Surovikin durante il colpo di stato si era appellato proprio alla Wagner. Esortando i militari a fermarsi prima che fosse troppo tardi: "Siamo dello stesso sangue, siamo guerrieri. Vi chiedo di smetterla, è necessario obbedire alla volontà e all'ordine del presidente eletto della Russia". Se l’ipotesi del coinvolgimento di Surovikin nella tentata guerra civile russa fosse confermata, questa costituirebbe la prova delle lotte intestine all’interno della leadership militare russa dall’inizio della guerra in Ucraina. L’obiettivo di Prigozhin erano il ministro della Difesa Shoigu e l’attuale comandante in Ucraina Gerasimov. Per questo non è complicato immaginare una convergenza di interessi tra il capo della Wagner e i capi militari interessati alla leadership nella guerra e al potere a Mosca. Se Putin avesse conferma dei contatti tra Surovikin e Prigozhin potrebbe reagire duramente.