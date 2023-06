Putin e il golpe farsa di Prighozin. "Così abbiamo evitato la guerra civile"

Putin: "Volevano che la Russia soffocasse nel sangue. Hanno fallito"

Vladimir Putin parla alla Russia dopo il golpe fallito di Prighozin e dei 25mila soldati della Wagner. Il presidente svela dettagli inediti e offre tre possibilità ai soldati che volevano marciare su Mosca. Putin si è poi rivolto a Kiev e a chi sperava che la rivolta di Wagner potesse mettere in difficoltà il Cremlino: "I neonazisti ucraini volevano proprio questo, che soldati russi uccidessero altri russi, che la nostra società si spaccasse, soffocasse nel sangue. Invece tutti i nostri militari, i nostri servizi speciali, sono riusciti a conservare la loro fedeltà al loro Paese, hanno salvato la Russia dalla distruzione e la guerra civile".

Putin ha poi lanciato un ultimatum agli uomini di Prigozhin: "I militari della Wagner possono sottoscrivere un contratto per mettersi agli ordini del ministero della Difesa, tornare alle loro famiglie o riparare in Bielorussia". Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato questa sera i responsabili della sicurezza di Stato per il loro lavoro durante la fallita ribellione armata del gruppo Wagner. Un breve segmento del vertice è stato trasmesso in televisione. "Vi ho convocati per ringraziarvi del lavoro svolto in questi giorni e per discutere della situazione", ha detto Putin durante l'incontro, che si è svolto alla presenza del ministro della Difesa Sergei Shoigu ma in assenza del capo della Staff Valéri Gerasimov, i due nemici dichiarati del capo di Wagner, Evguéni Prigozhin.