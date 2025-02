Mosca all'attacco: "L'Europa incita Kiev a continuare il conflitto". Giornalista ucraina uccisa in un raid

Lavrov: "Gli europei incitano Kiev a continuare il conflitto"

I Paesi europei stanno incitando l'Ucraina a continuare il conflitto di fronte ai "cambiamenti negli equilibri politici". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. "Quando gli equilibri politici sull'Ucraina cambiano, come è evidente dal voto nelle Nazioni Unite, l'Europa cerca immediatamente di sabotare questa tendenza, annunciando nuovi grandi pacchetti di aiuti militari a Kiev, incitandola a continuare a combattere", ha detto Lavrov, citato dall'agenzia Tass, durante una visita in Qatar. Il capo della diplomazia russa ha aggiunto che alcuni Paesi europei, in particolare la Francia e la Gran Bretagna, parlano del possibile schieramento di loro peacekeeper in Ucraina senza consultare la Russia, e in tal modo puntano ad "inasprire ulteriormente il conflitto".

Lavrov ha sottolineato che il presidente americano Donald Trump ha detto a quello francese Emmanuel Macron, durante una visita di quest'ultimo a Washington, che lo schieramento di forze di peacekeeping in Ucraina è possibile solo con il consenso di entrambe le parti, quindi anche di Mosca. Ma "nessuno ci chiede questo", ha aggiunto il ministro russo, affermando che "l'approccio imposto dagli europei, in primo luogo dalla Francia, e anche dagli inglesi, mira ancora una volta a ... inasprire ulteriormente il conflitto e a bloccare qualsiasi tentativo di calmarlo".

Inoltre, il ministro degli Esteri ha annunciato che funzionari russi e americani si incontreranno domani a Istanbul per discutere del lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche. "L'incontro si terrà domani a Istanbul, credo che i suoi risultati dimostreranno quanto veloci ed efficaci possiamo essere nel fare progressi", ha detto Lavrov, secondo l'agenzia Interfax. Il ministro degli Esteri russo ha dichiarato che "diplomatici ed esperti si incontreranno e discuteranno dei problemi sistemici" che a suo dire si sarebbero "accumulati" tra Mosca e Washington "a causa" di quelle che definisce "azioni illegali della precedente amministrazione" americana. Lavrov ha accusato l'amministrazione Biden di aver "creato ostacoli artificiali alle operazioni dell'ambasciata russa" e ha dichiarato che la Russia ha "reagito creando condizioni scomode per l'ambasciata americana a Mosca".

Uccisa una giornalista ucraina

Tra le vittime raid russo di stanotte sulla regione di Kiev c'è una giornalista di Ukrinform, Tetiana Kulyk, autrice e conduttrice del progetto 'Nazione degli invincibili' che ha ricoperto il ruolo di caporedattrice della redazione multimediale. Lo scrive la stessa agenzia ucraina. Kulyk "era una grande giornalista, ha realizzato molti programmi sulla nostra lotta e sui nostri eroi. Ieri abbiamo parlato di preparare un'intervista con Kyrylo Budanov. Rimarrà sempre nei nostri cuori" e "vendicheremo la nostra collega con materiali che espongano i crimini di guerra" russi, ha detto il direttore generale di Ukrinform Serhiy Cherevaty.