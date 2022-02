Ucraina: Pentagono, Russia prepara attacco "con un pretesto"

Ucraina: Pentagono, Mosca prepara attacco "con pretesto"

Il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha confermato le indiscrezioni stampa secondo cui Mosca "sta progettando un falso attacco alla sovranita' russa da attribuire all'esercito ucraino". "Crediamo che la Russia produrra' video di propaganda falsi, che includeranno cadaveri, attori in lutto, immagini di luoghi distrutti e armi ucraine fornite dall'Occidente", ha detto Kirby in conferenza stampa.

Ucraina, New York Times: in un video le prove del piano russo per pretesto invasione

Gli Stati Uniti hanno le prove di intelligence sul piano russo, denunciato nei giorni scorsi, per creare un pretesto per l'invasione della Russia: si tratterebbe di un video falso che mostrerebbe un attacco delle forze militari di Kiev contro il territorio russo o contro la popolazione russofona nell'est dell'Ucraina. Lo rivela il New York Times, citando fonti dell'amministrazione americana, secondo cui il video, che dovrebbe essere reso pubblico, sarebbe usato da Mosca per accusare Kiev di compiere un genocidio nei confronti della popolazione russofona. E per giustificare un interno nella regione o per dare il pretesto ai leader separatisti del Donbass di chiedere l'intervento russo. Le fonti hanno spiegato che non diffonderanno alcuna prova diretta del piano russo o come ne sono venuti a conoscenza per non compromettere le loro fonti, ma sostengono che "l'intelligence russa è pienamente coinvolta in questo sforzo".

