Ucraina, Biden invia nuove truppe in Est Europa: circa 3 mila soldati

Ucraina, Biden dà l'ok ad altre truppe americane nell'Est Europa. Sostegno agli alleati della Nato contro la minaccia Russa

Il presidente Usa Joe Biden ha formalmente approvato il dispiegamento di ulteriori truppe americane in Europa orientale: "migliaia di soldati" verranno schierati "nei prossimi giorni", ha fatto sapere la Cnn.

La mossa, spiega l'emittente Usa, vuole essere una dimostrazione di sostegno agli alleati della Nato che si sentono minacciati dalle attivita' militari russe vicino al confine ucraino. Secondo la Cnn, il nuovo dispiegamento riguarda circa 2.000 soldati statunitensi in Polonia e altre poche migliaia nei Paesi sud-orientali della Nato, come la Romania.

Secondo il Wall Street Journal, che cita fonti dell'amministrazione, Biden ha dato l'ok all'invio di 2.000 soldati in Polonia e Germania e al riposizionamento di circa 1.000 militari attualmente in Germania in Romania, sul fianco orientale piu' vicino a Russia.

Pentagono: "Non sappiamo se Mosca ha deciso l'invasione"

Il portavoce del ministero della Difesa americana, John Kirby, in conferenza stampa dopo aver annunciato l'invio di ulteriori contingenti militari in Europa dell'Est, ha fatto sapere che il Pentagono non sa "se la Russia abbia preso la decisione" di aggredire l'Ucraina, "ma di certo ha la capacita' di farlo".

Ucraina, gli Stati Uniti confermano lo spostamento delle truppe: "Non è permanente"

Il portavoce del Pentagono Kirby, in conferenza stampa, ha comunicato che il Pentagono ha confermato lo spostamento di altre 3mila truppe Usa in Europa orientale ma specificando che il dispiegamento "non e' permanente".

