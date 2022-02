Putin: "Gli Usa hanno ignorato le nostre richieste, rischio gas per l'Europa"

"Gli Usa ignorano le nostre preoccupazioni"

Vladimir Putin sulla questione Ucraina ha affermato: “Ignorando le nostre preoccupazioni, Stati Uniti e Nato hanno ribadito il diritto dei Paesi a scegliere liberamente la loro sicurezza", sostiene sottolineando che "non si tratta solo di assicurare questa libertà". Continua Putin - "Questo diritto è solo una parte dell'equazione dell'indivisibilità della sicurezza. La seconda parte dice che non si può rafforzare la propria sicurezza a spese di quella di altri Paesi".



Dopo il colloquio con il Premier ungherese Viktor Orban, il Presidente russo ha riassunto che le richieste avanzate dalla Russia sono lo stop all'espansione della Nato, del dislocamento di armi vicino ai confini russi e il ritiro delle infrastrutture della Nato alla situazione del 1997.

"L'Europa potrebbe avere problemi sul gas"



La tensione ucraina preoccupa l’Europa, che in futuro potrebbe ancora avere problemi sul mercato del gas. Un problema, questo, che non riguarderà l’Ungheria grazie ai contratti a lungo termine con la Federazione russa. Lo ha dichiarato il leader del Cremlino in una conferenza stampa dopo i colloqui con il premier ungherese, Viktor Orban.



