Ucraina, la guerra è sempre più vicina. Molte navi russe nel canale di Sicilia

Ucraina, il doppio gioco di Putin. Smentite all'Onu e avanzata navi

La guerra in Ucraina si avvicina ogni giorno di più. Nonostante le continue smentite della Russia, i fatti parlano chiaro e indicano un Putin determinato ad avanzare con le sue truppe, non solo via terra con i carriarmati ma anche via mare. L'inquietudine - si legge sul Messaggero - si è estesa ieri anche all'Italia, con la notizia di una flotta di imbarcazioni russe che stavano attraversando il canale di Sicilia. Il nostro Stato Maggiore della Difesa ha poi specificato che non si trattava di una violazione della sovranità nazionale. La Nato sta seguendo la navigazione del gruppo navale sin dalla partenza, avvenuta a metà gennaio dai porti di Severomorsk (Flotta del Nord) e da Baltijsk (Flotta del Baltico), e continuerà a monitorarne il transito. "Questa è diplomazia da megafono, non avete alcuna prova. Avete costruito una crisi inesistente, con lo scopo di inserire un cuneo nei rapporti tra la Russia e l'Ucraina".

L'ambasciatore russo Vasily Nebenzia - prosegue il Messaggero - è partito all'attacco degli Usa e della Nato, come ci si aspettava nella riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu che si è tenuta ieri a New York. La sua collega statunitense Linda Thomas-Greenfield ha risposto che è tempo per la Russia di dibattere in pubblico la minaccia che ha creato nelle ultime sei settimane, e ha chiesto agli altri 13 consiglieri: "Come vi sentireste voi, se aveste 100.000 soldati stranieri accampati alle frontiere dei vostri paesi? Se arriveremo all'invasione russa dell'Ucraina, nessuno di voi potrà dire che non eravate stati avvertiti». I russi hanno invece lasciato l'aula accusando agli alleati atlantici di stare creando un'atmosfera di panico non necessaria, e hanno citato il premier ucraino Zelenski, il quale ha chiesto all'amministrazione Biden di abbassare i toni della retorica.

