Ucraina, Putin ordina la "produzione in serie" di missili ipersonici Oreshnik. Tusk: "Il rischio di una guerra globale è reale"

Mosca: "I missili Oreshnik possono raggiungere tutta Europa"

I missili Oreshnik possono raggiungere obiettivi in tutta Europa. Lo ha detto il comandante delle truppe missilistiche russe nella riunione in corso con il presidente Vladimir Putin, secondo quanto riferisce l'agenzia Tass.

Putin ordina la produzione in serie di missili Oreshnik

Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la "produzione in serie" di missili ipersonici Oreshnik come quello testato ieri in Ucraina. "Nessun sistema al mondo è capace di intercettarlo", ha affermato Putin.

Putin: continueremo a testare missili ipersonici in guerra

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che il test del missile ipersonico Oreshnik ieri in Ucraina è stato un successo ed ha avvertito che la Russia continuerà a testarne altri "in situazioni di combattimento". Lo riferiscono le agenzie russe.

Tusk: "La minaccia di un conflitto globale è seria e reale"

"La guerra a est sta entrando in una fase decisiva e sta raggiungendo proporzioni drammatiche. Le ultime ore dimostrano che la minaccia di un conflitto globale è seria e reale". Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk all'indomani del monito lanciato dal presidente russo Vladimir Putin.

Kiev: "I russi avanzano di 200-300 metri al giorno nel Donetsk"

Le truppe russe stanno avanzando di "200-300 metri al giorno" vicino alla cittadina industriale di Kurakhovo, uno dei punti più caldi della regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Lo riferisce lo Stato maggiore ucraino. Nel settore di Pokrovsk, polo logistico della stessa regione, la situazione è più favorevole e "praticamente non è cambiata negli ultimi due mesi", aggiunge la stessa fonte.

Kiev: "Controlliamo 800 kmq nel Kursk, non ci ritiriamo"

L'Ucraina non intende ritirarsi dalla regione russa di Kursk in questa fase, stando a fonti dello stato maggiore di Kiev. Le stesse fonti fanno sapere inoltre che al momento le forze ucraine controllano ancora "circa 800 kmq" nella regione.