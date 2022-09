Ucraina, Putin: "Vogliamo che la guerra finisca il prima possibile"

Ucraina, il presidente Putin: "Vogliamo che la guerra finisca il prima possibile, ma Kiev non negozia"

Il presidente russo Vladimir Putin nel colloquio a Samarcanda, in Uzbekistan, con il premier indiano Narendra Modi, il primo dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, lo scorso 24 febbraio, ha dichiarato: "So della posizione sul conflitto in Ucraina e anche delle preoccupazioni. Vogliamo che tutto questo finisca il prima possibile, ma l'Ucraina è fissata sul raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia. Vi terremo al corrente di quanto accade lì".

A tal proposito il premier indiano Narendra Modi, secondo le dichiarazioni riportate dal Times of India, ha aggiunto: "L'era odierna non è quella della guerra e ne ho parlato in molti colloqui telefonici. Oggi abbiamo la possibilità di parlare di come possiamo andare avanti sulla strada della pace".

"Abbiamo parlato varie volte delle relazioni bilaterali India-Russia e di varie questioni. Dobbiamo trovare il modo per rispondere ai problemi", ha proseguito il premier indiano, con un riferimento a sicurezza energetica, alimentare e fertilizzanti.