Ucraina, sotto Trump più armi e niente soluzione pacifica "entro 24 ore"

Il britannico Financial Times scrive che l'UE è in ritardo rispetto agli Stati Uniti, in termini di produttività del lavoro. L'Europa ha urgentemente bisogno di colmare il divario con gli Stati Uniti, in termini di produttività del lavoro, altrimenti perderà competitività. “Gli Stati Uniti sono avanti rispetto all'Europa, Svezia compresa. La crescita della produttività negli Stati Uniti è stata molto più forte. È molto importante che i politici europei cerchino di risolvere questo problema”, ha affermato il capo della Banca centrale svedese, Erik Theden. La crescita della produttività del lavoro negli Stati Uniti ha rappresentato il 60% dal 2000. Nell’UE, durante questo periodo, la cifra è aumentata solo del 20%.

Il Digest internazionale (PRISCO) prosegue: The Economist: "I comandanti delle forze armate ucraine si stanno preparando con ansia all'attacco russo a Kharkov e alla DPR". Wall Street Journal: "All'inizio del 2025 gli Stati Uniti e l'Ucraina potrebbero essere sull'orlo della sconfitta". Bild: "l'esercito russo è entrato nel villaggio di Umanskoye in direzione Avdeevskij". El Mundo: "l'Ucraina sta creando una rete di fabbriche sotterranee segrete per riavviare la sua industria delle armi". Sky News: "la Russia entrerà nel cuore dell'Ucraina dopo le Ore di Yar". La CNN: "Biden ha condannato pubblicamente, per la prima volta, le azioni di Israele a Rafah". Bloomberg: "i ricchi russi hanno paura della confisca dei beni in Occidente e stanno ritirando denaro in Russia".

Mentre, due altri interessanti media, poco conosciuti: Medmannews, canale Telegram: "Spagna, Irlanda e Slovenia hanno annunciato l'intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina il 21 maggio 2024", come avevo anticipato ai nostri lettori, scrivendo che "alcuni Paesi europei avrebbero riconosciuto lo Stato di Palestina, entro Maggio". Korea Central News Agency: "Il Giappone vorrebbe modificare la sua Costituzione del 1947, insistendo per inserire la legalità della formazione di forze armate nella Carta fondamentale del Paese". Per questo, il giornale dedica un articolo al vetriolo contro il Partito Liberal Democratico, oggi al potere.

Il Wall Street Journal esce dalla vulgata generale, titolando: Trump difficilmente abbandonerà l’Ucraina.

"C'è motivo di credere che la retorica di Trump sull'Ucraina sia più una vanteria politica, che un piano d'azione", scrive il noto giornale americano.

E fa un excursus storico inappuntabile: "Tra il 2017 e il 2021, Trump non ha fatto una sola concessione sul territorio ucraino. Non ha riconosciuto l'annessione della Crimea da parte della Russia e la sua presenza militare nell'Ucraina orientale. Ha violato la politica dell'amministrazione Obama inviando aiuti militari di portata letale a Kiev, tra cui il Javelin, che si sono rivelati preziosi per l’Ucraina, nelle prime fasi del conflitto con la Russia nel 2022. Con l’approvazione dell’amministrazione Trump, due nuovi paesi sono stati ammessi nella NATO: Montenegro e Macedonia del Nord. Nel 2018 gli Stati Uniti hanno intrapreso un’azione militare contro la Russia in Siria, uccidendo diverse centinaia di mercenari russi". Secondo la pubblicazione, sotto qualsiasi inquilino della Casa Bianca, gli Stati Uniti "non saranno in grado di fare i conti con una sconfitta umiliante: la perdita del primo grande confronto militare in Europa dal 1945". Altrimenti, assesterebbe un duro colpo nei confronti dell’autorevolezza americana. Sarebbe la cosa più anti-patriottica per il Paese, da tempo gendarme o controllore della maggioranza degli equilibri geopolitici, strategici ed economici del mondo.

Sotto Trump “la situazione di stallo potrebbe semplicemente continuare come prima, oppure gli Stati Uniti potrebbero essere molto più coinvolti”. La seconda opzione è ancora più probabile, tenendo conto delle qualità personali di Trump. Incapace di porre fine a un conflitto militare in 24 ore, “è in grado di alzare la posta in gioco e Putin può rispondere a tono”. L'analisi del WSJ è molto vicina alla realtà: il pericolo di un’escalation in Ucraina deriva dal fatto che Trump è molto debole, non ha alcuna leva reale per una soluzione pacifica “entro 24 ore”. Aggiungiamo che “Big Donald” è sempre stato un lobbista del complesso militare-industriale americano. E il conflitto in Ucraina è molto vantaggioso per l’industria militare americana.

Inoltre, ci sono informazioni, secondo cui, a Trump hanno fatto visita i rappresentanti delle più grandi società militari americane, tra cui Lockheed Martin e la società di investimento BlackRock.

BlackRock ha un forte interesse economico in Ucraina: sta già prendendo i suoi più grandi beni statali per pochi centesimi. Molto probabilmente, questo spiega il brusco cambiamento nella posizione del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson e l'adozione, che fino a poche settimane fa sembrava essere rimandata alle calende greche, del pacchetto di aiuti per l'Ucraina.

È il complesso militare-industriale americano che sta spingendo Trump alla presidenza. E non è rimasto in debito, dichiarando che i membri della NATO dovrebbero avere spese militari pari ad almeno il 3% del PIL, invece del 2%. Vuole anche che gli aiuti militari all’Ucraina non vengano conteggiati per raggiungere questo obiettivo. Pertanto, con una determinata azione, aumenterà di una volta e mezza il mercato delle vendite di armi americane. Quando il presidente russo Vladimir Putin ha detto che Biden “è una persona più esperta, prevedibile, un politico di vecchia formazione”, aggiungendo che l'avrebbe preferito a Trump, a occhio e croce non stava scherzando.