Ucraina, l'uomo di Trump a Kiev: "Ci saranno elezioni". La Corea del Nord: sostegno incrollabile a Putin

Ucraina, raid su Zaporizhzhia: uccisa intera famiglia tra cui 14enne

Un'intera famiglia di tre persone, madre, padre e la figlia di 14 anni, è stata uccisa in un raid aereo russo su Zaporizhzhia. Lo riferiscono i media ucraini segnalando anche 12 feriti, tra cui un bambino di 9 mesi.

Le forze armate di Kiev hanno denunciato che 179 droni sono stati lanciati dall'esercito russo nella notte sull'Ucraina, di cui 100 sono stati abbattuti.

Ucraina, sì alle elezioni

La leadership ucraina è favorevole a tenere elezioni presidenziali. Lo ha dichiarato l'inviato del presidente americano Donald Trump per il Medioriente, Steve Witkoff, nel corso di una intervista a Fox News. "Sì. Ci saranno. Hanno accettato. Ci saranno elezioni in Ucraina", ha detto Witkoff rispondendo a una domanda del giornalista americano Tucker Carlson che ha sollevato la versione russa sulla legittimità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a firmare un trattato di pace.

Russia: intercettati 47 droni lanciati da Kiev, 6 feriti in raid

La Russia ha annunciato di aver intercettato 47 droni lanciati durante la notte dall'Ucraina su diverse regioni e che sei persone sono rimaste ferite. Come spiega il ministero della Difesa di Mosca, 47 droni lanciati dall'esercito ucraino sono stati "distrutti o intercettati" nelle regioni di Voronezh, Belgorod, Rostov, Volgograd e Astrakhan. A Rostov un attacco con un drone ha danneggiato diversi appartamenti, ferendo due persone, ha affermato il governatore della regione Yuri Sliusar.

Il ministero russo per le emergenze ha dichiarato che a Gorlovka, nella Repubblica Popolare Separatista di Donetsk nell'Ucraina orientale, un camion dei vigili del fuoco è stato colpito da un drone e quattro viigli sono rimasti feriti.

Kim: "Da Corea del Nord sostegno incrollabile a Russia"

Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha promesso il suo ''sostegno incrollabile alla Russia'' nella guerra in Ucraina durante un colloquio a Pyongyang con Sergei Shoigu, segretario del Consiglio di sicurezza russo. Come riporta l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna, Kim ha detto a Shoigu che il suo governo "sosterrà in modo incrollabile la Russia nella lotta per la difesa della sua sovranità nazionale, dell'integrità territoriale e degli interessi di sicurezza".

Nel messaggio del leader del Cremlino Vladimir Putin che Shoigu ha consegnato a Kim si parla della "massima attenzione" all'attuazione degli accordi raggiunti nei loro recenti vertici. Putin ha espresso gratitudine per la "solidarietà della Corea del Nord alla Russia su tutte le questioni geopolitiche critiche, in particolare sulla questione ucraina".

Cina valuta invio peacekeeper a fianco europei

La Cina starebbe valutando di inviare in Ucraina proprie forze di peacekeeping unendosi alla cosidetta coalizione dei volenterosi europei nel caso in cui venisse raggiunto un accordo tra Kiev e Mosca. Lo scrive il giornale tedesco Welt Am Sonntag citando fonti diplomatiche europee informate. ''L'inclusione della Cina in una 'coalizione dei volenterosi' potrebbe potenzialmente aumentare l'accettazione da parte della Russia di truppe di mantenimento della pace in Ucraina", hanno dichiarato le fonti europee sottolineando che si tratta di una questione ''delicata''.