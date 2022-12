Ucraina, Zelensky al Congresso Usa. Biden: "Vi aiuteremo per una pace giusta"

Ucraina: Zelensky, 'festeggeremo Natale anche al buio, fiducia in noi ci illumina'

Gli ucraini festeggeranno il Natale anche senza elettricità. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in uno storico discorso al Congresso americano. ''Anche se non c'è elettricità, la luce della nostra fiducia in noi stessi non si spegnerà", ha detto il leader ucraino. ''L'Ucraina è viva e vegeta'', ha affermato Zelensky.

Ucraina: Zelensky, 'nostra terra intrisa di sangue ma non ci arrenderemo'

''L'Ucraina non si arrenderà mai'' e otterrà ''una vittoria assoluta''. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in uno storico discorso in presenza al Congresso americano e scatenando un grande applauso dei legislatori americani. I russi "usano tutto" contro le città ucraine come Bakhmut, dove Zelensky si è recato nelle scorse ore, ma l'Ucraina "mantiene le sue linee e non si arrenderà mai". Zelenksy ha poi ricordato che "l'anno scorso a Bakhmut vivevano 70.000 persone. Ora rimangono solo pochi civili. Ogni centimetro di quella terra è intriso di sangue. Il Donbass è passato di mano più volte in aspri combattimenti. Ma gli ucraini, il Donbass è in piedi", ha detto.

Ucraina: Zelensky chiede tank e aerei Usa, 'alleati a rischio se Russia non si ferma'

Il presidente americano Volodymyr Zelensky ha chiesto al Congresso nuove armi pesanti, ovvero carri armati e aerei, da poter usare per difendersi dall'aggressione russa. ''Vi garantisco che i soldati ucraini possono usare da soli i carri armati e gli aerei americani'', ha detto Zelensky. ''Se non li fermiamo ora'', ha aggiunto, ''è solo una questione di tempo'' prima che la Russia colpisca altri alleati degli Stati Uniti. ''Il mondo è troppo interconnesso e interdipendente per permettere a qualcuno di stare in disparte e sentirsi al sicuro quando una battaglia simile continua'', ha aggiunto.

Ucraina: Zelensky, 'nostra vittoria sarà anche vittoria Usa'

''La vittoria dell'Ucraina sarà anche la vittoria dell'America''. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando ancora una volta il presidente americano Joe Biden ''per la calorosa accoglienza e apprezzo profondamente tutto il sostegno degli Stati Uniti e del popolo americano. Sono fiducioso che insieme saremo in grado di garantire un futuro migliore, prospero e libero per entrambe le nostre nazioni''.

Ucraina, Zelensky alla Casa Bianca. Biden: "Vi aiuteremo per una pace giusta"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la sua prima visita all’estero, a Washington, dall’inizio dell’invasione russa, rientra a casa portandosi una fornitura di missili Patriot e il sostegno incondizionato degli Stati Uniuti "per tutto il 2023" e "tutto il tempo che sarà necessario". Durante la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca, primo momento importante della missione a sorpresa di Zelensky a Washington, il presidente Joe Biden ha detto chiaramente che sarà Zelensky a "decidere come vuole vincere" la guerra, e che solo lui vuole una "giusta pace", mentre il presidente russo Vladimir Putin, definito ancora una volta un "bullo", "non vuole mettere fine a questa guerra crudele".

Biden è parso anche molto gentile e disponibile con i giornalisti ucraini. A un reporter che lo ringraziava per la "leadership americana", Biden ha risposto: "Questo ragazzo mi piace già", strappando una risata alla platea dei giornalisti. Il presidente ha scherzato molto, anche per rompere la tensione di un momento molto duro, avendo al fianco un leader che si è presentato con pesanti stivali da campo e un maglione militare.

Non sono mancati, però, prevedibili momenti di grande concretezza e di messaggi agli alleati e al Cremlino. Biden ha snocciolato gli aiuti militari che gli Stati Uniti hanno garantito finora all'Ucraina, decine di miliardi di dollari in armamenti, missili, sistemi difensivi, munizioni, droni, che a elencarli tutti hanno fatto calare un silenzio irreale nella sala.

Ma il presidente ha voluto ricordare che gli Usa non si stanno muovendo da soli: "Non ho mai visto Nato e Unione europea più unite di ora. Putin pensava di trovarsi di fronte una Nato indebolita, invece ha trovato una Nato fortificata", ha sottolineato il capo della Casa Bianca. L'Europa, ha però dovuto ammettere, "non cerca il conflitto con la Russia", per questo l'idea di un possibile invio di missili a lungo raggio, come chiede da tempo Zelensky, rischia di "creare divisioni nella Nato".

Su quello che il leader di Kiev ha definito "elemento fondamentale" della difesa ucraina, i sistema di difesa aerea Patriot, Biden ha detto che gli Usa "sono stati costretti ma sono sistemi di difesa e quindi non rappresentano un'escalation". Ora è solo tempo di guerra, poi verrà il "dopo", anche se in un tempo lontano.

Zelensky ha detto chiaro che la "Russia dovrà rispondere di tutto quello che ci sta facendo" e chiarito che "una pace giusta è quella senza compromessi su sovranità territoriale e libertà". Con le perplessità crescenti tra alcuni membri del Congresso americano, la Casa Bianca ha voluto ricordare che la strada degli aiuti non verrà abbandonata, come conferma il passaggio per il nuovo pacchetto di aiuti da 45 miliardi di dollari.

"Il popolo americano - ha insistito Biden, scandendo le parole - è con voi a ogni passo e staremo con voi per tutto il 2023, per tutto il tempo che sarà necessario", offrendo per la prima volta ufficialmente un orizzonte temporale dell'impegno bellico.

Zelensky ha poi inviato un messaggio al Congresso, spiegando di contare su un "appoggio bipartisan" che dovrà restare, anche se dal 3 gennaio ci sarà una nuova maggioranza alla Camera, dall'attuale democratica a quella repubblicana. Ma alla Casa Bianca, ed è la cosa che lo rassicura di più, troverà sempre un amico, un presidente con cui, come aveva detto in apertura Biden, "potrà guardarsi sempre negli occhi". Quella che viene sancita alla Casa Bianca non è solo l'amicizia tra due Stati, ma tra due presidenti, tra due uomini. "Putin - ha ribadito il capo della Casa Bianca - non vincerà". E Zelensky, accanto, ha annuito con convinzione.