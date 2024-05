Ucraina, droni russi su Kharkiv. Zelensky nella lista dei ricercati di Mosca

Ucraina, razzi e droni russi su Kharkiv. Mosca dichiara “latitante” Zelensky

Mosca continua a bersagliare Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina e importante polo universitario. "Oggi pomeriggio, le truppe russe hanno colpito le infrastrutture civili di Kharkiv, provocando almeno quattro vittime fra i civili: tre uomini e una donna". Lo fa sapere il governatore della regione, Oleg Synegubov, citato dall'Ukrainska Pravda. Il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov ha segnalato un'esplosione in città alle 16.21, precisando che un incendio ha investito un edificio industriale.

Ucraina, Zelensky nella lista dei ricercati di Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato inserito nella lista dei ricercati del ministero dell'Interno russo. Lo riferisce la Tass, aggiungendo che nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale. Le accuse non sono precisate.Secondo quanto appare nel database del ministero dell'Interno, Zelensky è ricercato ai sensi di un articolo del Codice penale russo, che però non viene specificato. Ma non solo Zelensky. Il ministero dell'Interno russo ha emesso un ordine di arresto anche per l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko. Entrambi sono stati inseriti nella lista dei ricercati di Mosca, ma per nessuno dei due è stata resa nota l'accusa. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

Il ministero degli Esteri ucraino ha affermato che "l'annuncio della Russia che ha inserito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella lista dei ricercati è la prova della disperazione della macchina statale e della propaganda russa, che non ha altre scuse degne di nota da inventare per attirare l'attenzione". Il ministero ucraino aggiunge che "contrariamente alle inutili dichiarazioni russe, il mandato d'arresto della Corte penale internazionale per l'arresto del dittatore russo Vladimir Putin con l'accusa di crimini di guerra è invece del tutto reale ed è soggetto a esecuzione in 123 Paesi del mondo".