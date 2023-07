Ucraina, Zelensky sull'Isola dei Serpenti nel 500mo giorno di guerra

Zelensky sull'Isola dei Serpenti nel 500mo giorno di guerra

Nel 500mo giorno di guerra, Volodymyr Zelensky è arrivato sull'Isola dei Serpenti dove ha deposto fiori per i soldati caduti. Lo scrive lo stesso leader su Telegram: "500 giorni di guerra totale. L'isola dei Serpenti. L'isola libera della libera Ucraina. Sono grato a tutti coloro che hanno combattuto qui contro gli occupanti. Abbiamo commemorato gli eroi che hanno dato la vita in questa battaglia, una delle più importanti della guerra. Gloria e onore a tutti coloro che combattono per la sicurezza Mar Nero". Il video mostra il presidente arrivato in barca, accompagnato dal capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak.

Zelensky sull'isola dei serpenti. VIDEO

Ucraina: "Mosca continua a minare la centrale nucleare di Zaporizhzhia", e gli 007 di Kiev mostrano la mappa

Le forze russe "continuano a minare la centrale nucleare di Zaporizhzhia e le strutture sul territorio della centrale": lo ha reso noto la principale direzione dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino sul suo canale Telegram. Il messaggio aggiunge che mine ed esplosivi sono anche stati consegnati alla struttura in questo momento. "Nei locali tecnici e nelle sale turbine sono state collocate barriere antimine esplosive, costituite da mine antiuomo di tipo direzionale telecomandato e non direzionato". Si tratta principalmente di mine direzionali MON-50, MON-90, MON-100 e MON-200 di tipo sovietico. Il messaggio include una mappa della centrale nucleare che mostra la possibile dislocazione delle mine.