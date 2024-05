Ucraina, Blinken a sorpresa a Kiev annuncia: "Arrivano gli aiuti"

Ucraina, Blinken a sorpresa a Kiev, "arrivano gli aiuti"

Visita a sorpresa del capo della diplomazia americana, Antony Blinken, a Kiev mentre la grande offensiva russa continua a premere nel nord-est dell'Ucraina. Gli aiuti militari statunitensi all'Ucraina sono "in arrivo" ha detto il segretario di Stato americano al presidente Volodymyr Zelensky e "faranno davvero la differenza contro l'aggressione russa sul campo di battaglia". Il segretario di Stato americano, alla sua quarta visita a Kiev dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022, è arrivato con un treno notturno dalla Polonia nella capitale ucraina. La sua visita, che non era stata annunciata, arriva poche settimane dopo che il Congresso degli Stati Uniti ha votato un massiccio pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari, bloccato per mesi da questioni politiche interne negli Stati Uniti. Da allora, gli Stati Uniti hanno stanziato circa 1,4 miliardi di dollari in aiuti militari, principalmente sistemi antiaerei Patriot e NASAMS di cui l’Ucraina ha bisogno per affrontare i russi, oltre a munizioni di artiglieria. "Il primo scopo di questo viaggio è quello di inviare un segnale forte per rassicurare gli ucraini che si trovano in una situazione molto difficile, sia a causa dell'intensificarsi dei combattimenti sul fronte orientale, sia perché i russi stanno ora estendendo i loro attacchi transfrontalieri a Kharkiv", ha detto un alto funzionario americano ai giornalisti a bordo del treno che trasportava il segretario di Stato.

La Russia ha lanciato venerdì scorso un'offensiva a sorpresa contro la seconda città più grande dell'Ucraina, nel nord-est del Paese, dove, per ammissione dello stato maggiore ucraino, ha ottenuto "successi tattici".

Il capo della sicurezza nazionale ucraina Oleksandr Lytvynenko ha dichiarato in un'intervista all'AFP che "più di 30.000" soldati russi stanno attaccando la regione di Kharkiv ma che per il momento nessuna "minaccia" incombe sulla città, che si trova a una trentina di chilometri dalla zona dei combattimenti e che prima dell'invasione russa contava quasi un milione e mezzo di abitanti. In Russia, il ministero della Difesa ha annunciato che 25 razzi ucraini RM-70 Vampire sono stati intercettati dalla difesa aerea nella regione di Belgorod, ma i media hanno riferito del deragliamento di un treno merci causato da "persone non autorizzate", un modo edulcorato di indicare l'azione di sabotatori, nella regione di Volgograd. Anche se non ci sono dettagli sull'incidente, Mosca ha già accusato Kiev di aver attaccato un convoglio nella stazione ferroviaria di Kotluban. "Durante la notte ignoti hanno fatto deragliare un treno merci", ha scritto su Telegram un funzionario locale. La stazione di Kotublan ha una diramazione che porta all'arsenale del principale dipartimento missilistico e di artiglieria della Difesa russa.

Ucraina: Zelensky chiede più Patriot a Blinken

Volodymyr Zelensky ha chiesto al segretario di Stato americano, Antony Blinken, che Washington invii altri due sistemi missilistici Patriot per difendere Kharkiv e il resto della regione nord-orientale sotto attacco russo. Durante un incontro con Blinken a Kiev, Zelensky ha affermato che l’Ucraina ha il suo “più grande deficit” nei sistemi antiaerei. "Penso che sia il problema più grande", ha aggiunto il capo di Stato ucraino, citato dall'agenzia di stampa nazionale Ukrinform. Il presidente ucraino ha anche sottolineato la necessità di ricevere più missili dagli Stati Uniti. "Per noi è fondamentale che arrivino il più rapidamente possibile”, ha detto in occasione della visita a sorpresa del segretario di Stato. Blinken ha confermato che parte degli aiuti militari approvati dagli Stati Uniti il ​​mese scorso sono già arrivati ​​in Ucraina, mentre un’altra parte di quel materiale è “in arrivo”. E si è detto convinto che questi nuovi aiuti “avranno un effetto” sul campo di battaglia, dove ha riconosciuto che gli ucraini stanno attraversando “tempi difficili”. Il Segretario di Stato americano ha aggiunto che Washington farà tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a superare, insieme al resto dei suoi partner, le sfide “critiche” che dovrà affrontare nei prossimi mesi. Durante la visita di Blinken i due discuteranno anche dell'accordo bilaterale sulla sicurezza tra Ucraina e Stati Uniti e Zelenskyj ha anche chiesto di aiutare l’Ucraina ad attirare quanti più Paesi possibile al cosiddetto Summit per la pace che si terrà a metà giugno in Svizzera.