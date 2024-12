Ue, Didier Reynders indagato per riciclaggio di denaro. Ex commissario alla Giustizia dal 2019 fino a quattro giorni fa

Didier Reynders, ex commissario alla Giustizia Ue indagato per riciclaggio (Foto Lapresse)

Ue, Didier Reynders indagato. L'ex commissario alla giustizia nei guai per riciclaggio di denaro

Un nuovo scandalo giudiziario travolge l'Ue, l'ex commissario alla Giustizia Didier Reynders, il cui mandato è scaduto solo quattro giorni fa e che era in carica dal 2019, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di riciclaggio di denaro. La polizia federale belga - riporta Euronews - ha fatto irruzione martedì in diverse proprietà collegate a Reynders. Lo ha reso noto il quotidiano belga Le Soir e la testata Follow the Money citando fonti giudiziarie. Reynders avrebbe acquistato per anni biglietti della lotteria tramite la National Lottery, un'organizzazione di cui era responsabile in qualità di ministro tra il 2007 e il 2011. L'inchiesta è in corso da mesi, ma gli inquirenti hanno atteso la fine del suo mandato alla Commissione europea, il 30 novembre, data che ha segnato anche la fine della sua immunità dall'Ue.

Secondo le accuse ipotizzate - prosegue Euronews - avrebbe trasferito i profitti riciclati per i biglietti della lotteria sul suo conto privato. Per effettuare un'irruzione, la polizia belga aveva bisogno dell'autorizzazione del Collegio dei Commissari, di cui lo stesso Reynders era membro, e quindi non voleva rischiare di compromettere le indagini. Reynders ha ricoperto la carica di commissario alla Giustizia dal 2019 al 2024, è stato ministro delle Finanze del Belgio dal 1999 al 2011 e ministro degli Esteri dal 2011 al 2019.