L'Ue salva il 'veggie burger': bocciate le restrizioni alla denominazione

Il Parlamento europeo boccia le restrizioni a carni vegetali e veggie burger

Il Parlamento europeo salva il veggie burger. Respinti tutti gli emendamenti che volevano limitare l'uso delle denominazioni di 'carne' a prodotti di origine animale. Quindi si potranno utilizzare termini come mortadella, salsiccia o hamburger per prodotti con ingredienti integralmente vegetali.

Ue: resta la denominazione di carne per prodotti vegetali

Non ci sarà nessuna modifica all'attuale regolamentazione. Gli eurodeputati erano chiamati a decidere sulle restrizioni ai nomi commerciali come 'bistecca vegan', 'salame vegetale' o 'hamburger senza carne' che ormai si trovano in tanti punti vendita. Da tempo è in corso una pressione sui legislatori Ue per limitare l'utilizzo di tali denominazioni che, secondo le organizzazioni di categoria di allevatori, impianti di macellazione e salumifici, potrebbero confondere i consumatori. Al contrario, il mondo dell'associazionismo ecologista e a favore di diete senza carne sostiene si tratti solo di una battaglia delle lobby che vogliono proteggere l'industria alimentare. A fronte di tre proposte sul tavolo hanno prevalso i veti incrociati e dunque lo status quo, che consente la vendita di prodotti vegetali con denominazioni tradizionalmente usate per definire cibi di origine animale.