Ue, Timmermans lascia: dieci anni da anti-italiano. Salvini: "Non ci mancherà"

Ue, Timmermans e la candidatura alle politiche in Olanda che piace al governo italiano. Ecco i motivi

Da Bruxelles è in arrivo una notizia che il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Salvini commenta così: "Non ci mancherà". Ieri, infatti, il vicecommissario europeo Frans Timmermans ha annunciato che si candiderà alle elezioni nei Paesi Bassi di novembre. Ciò significa che, se la candidatura dovesse essere confermata, il politico olandese dovrebbe sospendere la sua attività di Commissario europeo. Timmermans - si legge sul Giornale - dovrebbe guidare la coalizione tra Partito laburista (PvdA) e Sinistra verde (GroenLinks) anche se, come ha spiegato il suo portavoce, al momento la candidatura "rimane ipotetica in quanto è soggetta a un processo interno al partito" e "in attesa della conclusione di questo processo, non vi sarà alcun riflesso sulla sua disponibilità come membro della Commissione e continuerà il suo lavoro come vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo".