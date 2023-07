Sanità, la stretta reale è dell'11%. L'inflazione e Lagarde zavorrano la spesa

Sanità, la Nadef farà emergere la voragine nel bilancio. E c'è da rinnovare anche i contratti dei medici

Il governo Meloni si prepara ad affrontare un autunno complicato, dovuto ai conti dello Stato. A settembre, infatti, arriverà il momento di presentare la Nadef, ogni anno entro il 27 del mese il governo è tenuto a portare davanti alle Camere la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, fondamentale perché - si legge su La Verità - serve a tracciare il solco da seguire per la manovra di bilancio da consegnare entro fine anno. Sono molte le sfide che attendono l'esecutivo di destra, dal rallentamento del Pil al reintegro del fiscal compact, rivisto ma non si ancora bene come. Ma ciò che peserà maggiormente su quel documento sarà l'inflazione. Infatti se è vero che mesi e mesi di rincari dei prezzi hanno già devastato la capacità di spesa degli italiani mandano i tassi d'interesse dei mutui a livelli record, è vero anche che il peggio deve ancora arrivare.