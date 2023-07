Gas, crollano le quotazioni ma non i prezzi al consumo: è tutta speculazione?

Gas in picchiata, ma prezzi ancora alle stelle: il Garante per la sorveglianza si è attivato per verificare che i conti tornino?

25 agosto 2022 € 321.40, 19 luglio 2023 € 21,957 ossia: meno 90% (novanta per cento). Le date ed i due prezzi riportati qui sopra si riferiscono alle quotazioni Dutch TTF Natural Gas e la differenza abissale riguarda le quotazioni giornaliere del gas che noi utilizziamo per autotrazione, nelle nostre case, nelle nostre aziende e nei luoghi pubblici.

Queste quotazioni hanno datato una forte accelerata affinché l'inflazione prendesse quota e sia la BCE, sia la Federal Reserve potessero finalmente mettere le mani sui tassi d'interesse. Bene ha fatto il nostro Governo a calmierare i prezzi e soprattutto a darci un “tranquillo” inverno senza il patema d'animo di rimanere senza riscaldamento; del ringraziamento ce ne siamo occupati con l'articolo: "Dall'Ucraina all'allarme gas, grazie a chi si è speso per non farcelo mancare" - Affaritaliani.it ( clicca qui per leggere l'articolo ).

Ora veniamo al nocciolo della questione: perché la quotazione che è scesa del 90% non ha ancora allineato i prezzi al consumo? La scusa del trasporto non è più valida, perché i rigassificatori esistenti hanno già scontato i prezzi del trasporto e quelli nuovi si stanno adeguando ergo non sarà ancora un problema di speculazione? Permettetemi solo una breve parentesi, il petrolio a giugno 2022 aveva una quotazione di $ 115,4 al barile, il 18 luglio 2023 in apertura era a 74,1 circa il 35% in meno. Domanda: il Garante per la sorveglianza dei prezzi si è attivato per verificare che i conti tornino? Può con la propria autorevolezza fare in modo di diminuire i costi e conseguentemente l'inflazione? Scusate per la brevità dell'articolo, ma oggi non sono propenso a fare commenti, quindi lascio a Voi questa incombenza. Grazie.