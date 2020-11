Usa 2020, gaffe della Cnn: i nativi americani sono definiti "qualcos'altro"

La Cnn, emittente televisiva statunitense, durante l’analisi del flusso elettorale nelle elezioni presidenziali, ha classificato una tipologia di elettori sotto la dicitura "qualcos'altro". Il che ha scatenato le reazioni degli utenti social che hanno manifestato la propria perplessità e in altri casi la propria frustrazione. L’appellativo “qualcos'altro” è stato considerato un insulto razzista. La biasima è arrivata anche dalla Native American Journalists Association (Naja) che in una nota ha scritto come la dicitura "qualcos'altro" implicitamente cancella e riduce al minimo l'impatto dei popoli indigeni sul panorama politico degli Stati Uniti.

“Questo tipo di linguaggio – ha sottolineato Naja - alimenta le intenzioni di cancellare gli indigeni e gli altri elettori che non rientrano ordinariamente nelle tipologie elencate nel grafico”. Essere nativi americani “è una classificazione politica, non solo un background razziale. Le nazioni native hanno intrattenuto rapporti da governo a governo con gli Stati Uniti sin da sempre. Fare riferimento agli elettori indigeni come ‘qualcos'altro’ non riesce a riconoscere la sovranità e la classificazione politica degli elettori nativi”, ha concluso la nota