Usa 2020, Joe Biden, un politico normale ma un gigante come uomo

Joe Biden non è probabilmente un politico da Formula Uno ma la vita gli ha messo di fronte così tanti ostacoli e trappole che ne hanno fatto sicuramente un gigante dal punto di vista umano.

E questa umanità di cui è ricco sarà capace di trasferirla in toto ad un America divisa che mai, come adesso, non ha bisogno di economia ma di umanità.

'IL VERO CORAGGIO LO DIMOSTRA CHI SA DI AVERE POCHE POSSIBILITA’ DI VINCERE MA CONTINUA A LOTTARE’ era una delle sue massime.

Una corsa veloce in parallelo tra i percorsi di vita dei due politici mostra da una parte un personaggio obnubilato dai soldi, abile nel farli e nel perderli, amante di se stesso e delle donne che meglio ingrandivano la sua immagine. Dall’altra un uomo determinato, non certo nato ricco di danaro ma sicuramente di colpi sfortunati, colpi che avrebbero messo a terra un elefante , ma che lo hanno visto sempre rialzarsi con più dignità e più forza.

Non tutti sarebbero riusciti a passare indenni da un incidente in cui perdi una moglie e una figlia di un anno e i tuoi due figli rimangono feriti. Non tutti riescono a superare la perdita di un altro figlio e a vincere una campagna politica in Delaware con i propri soldi e diventare il sesto più giovane senatore di tutti i tempi.

Non tutti sopravvivono ad un embolo al polmone e a due operazioni al cervello.

Joe Biden si, anche grazie ad una fede radicata e a nervi saldi come pochi. Laureato in legge all’Università di Syracuse nonostante una balbuzie che, da vizio di nascita, lo ha accompagnato tutta la vita.

Un secondo grande brutto colpo con la morte del figlio Beau, volontario di guerra, per tumore al cervello e la caduta agli inferi dell’altro figlio Hunter tra alcool, droga e affari con l’Ucraina.

Ma Biden si è sempre rialzato anche grazie alla seconda e attuale moglie Jill, insegnante, discreta e sempre coraggiosa alle sue spalle.

Vicepresidente con Barack Obama e poi a 78 anni una nuova sfida, le primarie e poi la sfida con Donald Trump.

E la calma , la serietà, la gentilezza nel gestire lo stress di momenti complessi del dopo elezioni. Mentre il Presidente incita la folla e grida ai brogli Biden predica calma e pazienza.

Comunque sia sarà il Presidente di tutti gli americani, anche di tutti quegli ispanici che non l’hanno votato, anche di tutti i cubani della Florida sognanti del rosso Trump e pure di tutti quei bianchi che hanno sempre pensato di risolvere tutto con un paio di automatiche nascoste in casa.

E pure per tutti quegli american dreamers che da anni aspettano inutilmente la cittadinanza americana.

E sarà un Presidente utile all’America e al mondo intero. Non a caso con lui l’America tornerà alla grande nell’Accordo sul clima di Parigi.

Good Luck Commander in Chief.