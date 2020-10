Usa 2020, Trump: "Virus? Non condizionatevi". Fauci: "Potrebbe avere ricaduta"

Usa 2020, Trump: “Uscite fuori, non fatevi condizionare da virus”

"State attenti, siate prudenti, ma uscite fuori, non lasciate dominarvi dal virus, si puo' combattere": questo il messaggio agli americani del presidente Donald Trump, un video rilasciato subito il suo rientro alla Casa Bianca dall'ospedale. Ma il noto virologo Anthony Fauci ha affermato che il presidente Trump potrebbe avere una "ricaduta" dopo che è stato dimesso dall'ospedale dove era ricoverato per coronavirus. "Non sono coinvolto nelle sue cure", ha sottolineato il responsabile del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, "ma il problema è che è ancora abbastanza presto nella malattia e non è un segreto che, se si guarda al decorso clinico delle persone a volte, quando si è nel lasso di tempo di cinque-otto giorni, si puo' avere una ricaduta". "E' improbabile che accadrà", ha aggiunto Fauci, "ma hanno bisogno di essere avvisati".

Usa 2020, Biden: errore chiamare Trump "clown" a dibattito

Intanto lo sfidante democratico Joe Biden si è pentito di aver definito Donald Trump un clown al primo dibattito presidenziale. Lo ha detto durante il town hall sulla Nbc ma spiegando che è stato difficile per lui rispettare il presidente durante il faccia a faccia in tv. "Era molto complicato - ha detto - voglio essere onesto, penso sia stato un imbarazzo per la nazione vedere il presidente così prepotente". La Commissione sui dibattiti presidenziali ha annunciato una modifica al format per garantire un confronto piu' ordinato tra i due contendenti. Il prossimo round, Covid permettendo, e' fissato per il 15 ottobre a Miami.