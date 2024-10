Usa 2024, Robert Kennedy Jr: "Se volete evitare la guerra nucleare, votate Donald Trump"

"Se volete evitare la guerra nucleare, vi esorto caldamente a votare per Donald Trump. In effetti, arriverei a dire che un voto per Kamala Harris è un voto a favore della guerra nucleare. Ecco alcune delle mie ragioni per dirlo. L'ex vicepresidente Dick Cheney ha appoggiato Kamala e lei ha detto di essere onorata di avere la sua approvazione. Dick Cheney è stato la forza trainante di un gruppo chiamato neoconservatori che ha dato inizio alla guerra in Iraq in cui gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco preventivo non provocato, il primo nella loro storia per impedire a Saddam Hussein di minacciare il mondo con armi di distruzione di massa. Mio zio, John Kennedy si oppose a loro e si rifiutò di andare avanti. Il presidente Kennedy rimase scioccato da un’altra proposta militare di lanciare un attacco nucleare a sorpresa contro l’Unione Sovietica. Così Robert Kennedy Jr., nipote di Jfk, in un videomessaggio a sostegno di Trump.

E aggiunge: "L'uniforme significava che gli Stati Uniti avrebbero vinto perché i sovietici avrebbero subito oltre 130 milioni di morti mentre in America ne sarebbero morti solo 30 milioni. Dopo l'assassinio di John Kennedy, l'incidente del Golfo del Tonchino fu utilizzato per giustificare la guerra al Vietnam. Fu solo quasi 40 anni dopo che si dimostrò definitivamente che non era vero. I vietnamiti del Nord non attaccarono le nostre navi da guerra il 4 agosto 1964. Le informazioni di guerra sull’incidente del Golfo del Tonchino furono falsificate perché una frazione del nostro sistema industriale militare voleva quella guerra".