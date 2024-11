Usa 2024: Trump vs Kamala Harris, ore di tensione. Stato di Washington attiva Guardia Nazionale in caso di violenza elettorale

Il governatore dello Stato di Washington ha dichiarato di aver attivato alcuni membri della Guardia Nazionale per tenerli in stand-by in seguito alle informazioni e alle preoccupazioni riguardanti potenziali episodi di violenza legati alle elezioni.

Lo Stato in cui, secondo i sondaggi, si prevede che la democratica Kamala Harris sconfiggerà facilmente il repubblicano Donald Trump, è uno dei due in cui le urne elettorali sono state incendiate all'inizio della settimana.

"Sulla base di informazioni e preoccupazioni generali e specifiche riguardanti il ​​potenziale rischio di violenza o altre attività illegali legate alle elezioni generali del 2024, voglio assicurarmi che siamo pienamente preparati a rispondere", ha scritto il governatore Jay Inslee in una lettera pubblicata ieri sul suo sito web.