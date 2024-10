Usa 2024, tra Trump e Harris sfida all'ultimo colpo: testa a testa nei sondaggi popolari

Usa 2024, tra Trump e Harris sfida all'ultimo colpo: il sondaggio

Testa a testa tra Trump e Harris. I due sfidanti per la presidenza degli Stati Uniti, la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump, sono appaiati al 48 per cento nelle intenzioni di voto a livello nazionale quando mancano meno di due settimane alle elezioni del 5 novembre. Lo indica un nuovo sondaggio di "New York Times" e Siena College, pubblicato oggi 25 ottobre.

L'attuale vicepresidente sembra aver perso il vantaggio di cui godeva nella stessa rilevazione fatta all'inizio di ottobre, quando aveva maturato un distacco di tre punti percentuali su Trump. Quest'ultimo sembra beneficiare in particolare dell'attenzione rivolta dagli elettori al tema dell'immigrazione: il 15 per cento degli intervistati (rispetto al precedente 12 per cento) nomina la questione migratoria come prima priorita' del futuro presidente, e gli elettori che affermano di avere fiducia in Trump su questa materia sono l'11 per cento in piu' rispetto a quelli che preferiscono che sia Harris a occuparsi del problema. Gli statunitensi, inoltre, restano pessimisti rispetto alla direzione intrapresa dal Paese.

Solo il 28 per cento degli intervistati ritiene che gli Stati Uniti stanno andando dalla parte giusta. L'eta' del 78enne Trump, invece, viene considerata un problema solo dal 41 per cento degli elettori, fatto che rende parzialmente sterili gli attacchi lanciati con sempre maggiore convinzione da Harris contro il suo avversario nelle ultime settimane. Il sondaggio, tuttavia, contiene anche motivi di ottimismo per la candidata democratica. Rispetto alla gestione degli affari economici, il vantaggio maturato da Trump tra gli elettori e' sceso dal 13 al 6 per cento.

Harris, inoltre, vanta un distacco di ben 16 punti percentuali sul leader repubblicano tra gli elettori interessati a proteggere il diritto all'aborto. La rilevazione di "Nyt" e Siena College mostra anche come vi sia ancora spazio di crescita per la vicepresidente. Circa il 15 per cento degli intervistati afferma di non aver ancora preso una decisione definitiva sulla propria scelta, e fra questi il 42 per cento pende verso Harris e il 32 per cento verso Trump. Due settimane fa era invece l'ex presidente a vantare un ridotto vantaggio, di un punto percentuale, sugli indecisi.