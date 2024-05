Usa 2024, Trump e Biden pronti alla "rissa": annunciato un doppio duello in tv

Usa 2024, doppio duello tv tra i candidati. Trump accetta l’invito di Biden

Joe Biden e Donald Trump hanno trovato velocemente l'accordo anche per il secondo duello tv in vista delle elezioni. Dopo quello del 27 giugno sulla Cnn, i due candidati alla Casa Bianca parteciperanno ad una dibattito televisivo il 10 settembre sull'Abc, rende noto il network americano. Ed è arrivato un nuovo post di Biden che su X scrive di "aver ricevuto ed accettato anche l'invito ad un dibattito ospitato da Abc per il 10 settembre". "Trump dice che lui organizzerà il suo trasporto, io porterò il mio aereo - ha aggiunto riferendosi all'Air Force One - e mi preparo a conservarlo per ancora quattro anni".