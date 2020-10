Usa, afroamericani e ispanici aspettano i tamponi più a lungo dei bianchi

Anche negli Stati Uniti i test per il Coronavirus e i tamponi in generale rimangono ancora un problema. Non certo per le code, che non sono chilometriche come da noi, ma soprattutto per la velocità di risposta. Le persone infatti ricevono i risultati un po’ più velocemente rispetto ai tempi molto lunghi della primavera passata ma le risposte arrivano sempre ancora troppo tardi per essere effettivamente di aiuto. Aiuto su due temi importantissimi come la quarantena e il tracciamento dei contatti. Tutto questo viene registrato dai risultati di un ampio sondaggio livello nazionale.

Il sondaggio, condotto mensilmente da un gruppo di ricercatori delle Università del Nord Ovest, Nord Est, di Harvard e di Rutgers ha mostrato inoltre che afroamericani e ispanici, le categorie sicuramente più toccate dalla malattia, devono aspettare i risultati mediamente di più rispetto ai bianchi.

I ricercatori hanno anche scoperto che una percentuale preoccupantemente elevata di coloro che risultano positivi - quasi la metà - non viene mai contattata da un operatore sanitario per determinare chi potrebbe aver infettato, un passaggio cruciale per prevenire le epidemie.

'È così che si limita la diffusione della malattia e il numero di persone che devono isolarsi socialmente ed evitare cluster di infezione', afferma il dottor David Lazer della Northeastern University, capo del team del sondaggio. 'La buona notizia è che c'è stato qualche miglioramento. La cattiva notizia è che tutto sta ancora impiegando troppo tempo'.

I ricercatori hanno intervistato oltre 52.000 persone in tutti i 50 Stati e nel Distretto di Columbia a luglio, agosto e settembre.

Degli intervistati, 12.911 hanno avuto un test per il coronavirus, di cui 8.843 con un tampone nasale. Tra quel gruppo, il tempo medio di attesa per i risultati è stato di 2,7 giorni a settembre, in calo rispetto ai quattro giorni di aprile. Inoltre, la percentuale di persone che ottengono i risultati entro 24 ore è aumentata dal 23% al 37%.

'Anche se vi è un miglioramento, il tempo di risposta è ancora troppo lento nella maggior parte dei casi per supportare una strategia di successo di tracciamento dei contatti e la maggior parte delle persone sta ancora aspettando troppo a lungo’ hanno dichiarato i ricercatori.

Gli stessi hanno confermato che 'Nonostante i tempi medi di attesa si siano ridotti, una percentuale sostanziale di americani deve ancora aspettare troppo tempo’. A settembre, il 42% delle persone testate ha dovuto attendere almeno tre giorni prima di ottenere i risultati.

L’afroamericano però , secondo il sondaggio, ha dovuto aspettare 4,4 giorni per ricevere i risultati e quello ispanico 4,1 giorni. In confronto i bianchi e gli americani asiatici hanno aspettato rispettivamente una media di 3,5 e 3,6 giorni. E solo il 56% di coloro che sono risultati positivi sono stati contattati da un operatore sanitario per ottenere informazioni sul tracciamento dei contatti.

‘Ma fornire risultati è solo una parte del processo di test-osservano i ricercatori-molti hanno già molte difficoltà solo per accedere ai test.' Non sono solo i ritardi nei risultati dei test a ostacolare gli sforzi per la salute pubblica. Molti intervistati nel sondaggio hanno segnalato ostacoli nel sottoporsi al test. Il 35% delle persone ad agosto e settembre ha dovuto aspettare almeno tre giorni tra la decisione di sottoporsi a un test e l'effettiva esecuzione del test. La persona media testata nei sondaggi di agosto e settembre è stata testata entro 2,5 giorni e ha aspettato 3,7 giorni per i risultati del test. Ciò significa che ci sono voluti un totale di 6,2 giorni tra la decisione su un test e la ricezione dei risultati."Quindi, anche con il miglioramento dei risultati, le persone aspettano circa una settimana. E a quel punto gran parte del danno che potrebbe verificarsi nel diffondersi attraverso il social network di quella persona si è già verificato", dice Lazer. "Quello che bisogna fare è ridurlo da 36 a 24 ore". I motivi per cui le persone hanno difficoltà a sottoporsi al test variano. Un terzo delle persone non sapeva come o dove eseguire un test, il 23% ha affermato che il drive in era troppo lontano e il 14% ha affermato che il test era troppo costoso.I ritardi tra la decisione di sottoporsi a un test e l'ottenimento dei risultati finali sono stati peggiori per gli intervistati neri. La persona bianca intervistata ha aspettato 5,7 giorni per i risultati dopo aver cercato un test. L'intervistato asiatico americano, ispanico o nero ha aspettato rispettivamente 6,1, 6,9 e 7,4 giorni.