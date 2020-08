Usa, anche Biden dopo Trump non sarà alla Convention democratica

Joe Biden non andrà, tra il 17 agosto e il 20, a Milwaukee nel Wisconsin alla Convention dei democratici per essere ufficialmente nominato candidato alle elezioni presidenziali.

A meno di tre mesi i due candidati devono prendere decisioni senza precedenti a causa della pandemia da Coronavirus che ha infettato 5 milioni di americani e ne ha ammazzati oltre 160000.

La tradizionale riunione politica che dà il via alla campagna elettorale sarà un evento virtuale per evitare che i delegati e i principali esponenti del partito mettano a rischio la propria salute ed evitino

la propagazione del virus nei diversi angoli del Paese.

‘Dall’inizio della pandemia abbiamo dato priorità-conferma il Presidente del Comitato Nazionale dem, Tom Perez- alla salute e alla sicurezza degli americani. E’ questa la leadership, stabile e responsabile, che il nostro popolo si merita. Ed è proprio questo tipo di guida che Joe Biden darà alla Casa Bianca’.

Il discorso di Joe Biden verrà trasmesso dal Delaware, da dove il democratico è confinato da marzo.

Un analogo discorso, sempre da remoto, verrà trasmesso dalla coppia Barack e Michelle Obama a sostegno dell’ex vicepresidente.

Una simile decisione è stata presa la scorsa settimana da Donald Trump che non sarà di persona a Jacksonville in Florida nella Convention repubblicana. Troppo alto il rischio di un bagno di folla in uno Stato che è, al momento, al secondo posto dopo la California per numero di contagi (oltre mezzo milione).

Normalmente le due convention mettono fine alle primarie perchè i candidati in queste occasioni ricevono i voti dai delegati di tutto il Paese e presentano, i dem in questo caso, il vicepresidente che li accompagnerà.

Il calendario anomalo di questo anno presenterà soltanto tre dibattiti pubblici tra i candidati, il primo al 22 di settembre, il secondo al 15 di ottobre e il terzo al 22. Ma l’adrenalina non mancherà in ogni modo.