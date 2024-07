Usa, arriva l’endorsement di Obama: l'annuncio a Kamala Harris al telefono

"Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale": lo ha detto l'ex presidente Barack Obama a Kamala Harris durante una telefonata a cui ha partecipato anche sua moglie, secondo il video pubblicato da Cnn. Harris ha ringraziato gli Obama per il loro sostegno ed ha espresso gratitudine per la loro amicizia che dura da decenni.

I’m so proud of my girl, Kamala. Barack and I are so excited to endorse her as the Democratic nominee because of her positivity, sense of humor, and ability to bring light and hope to people all across the country. We’ve got your back, @KamalaHarris! pic.twitter.com/xldcZeDXuS