Usa, Biden annuncia che chiederà al Congresso 11,7 mld a sostegno dell'Ucraina

Usa, sono in arrivo aiuti all'Ucraina. Joe Biden chiderà al Consiglio 11,7 miliardi di dollari

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiederà al Congresso altri 11,7 miliardi di dollari di finanziamenti di emergenza per fornire aiuti militari e sostegno al bilancio dell'Ucraina. Lo ha annunciato la direttrice dell'Ufficio gestione e bilancio (Omb) della Casa Bianca, Shalanda Young, precisando che alla richiesta di finanziamento sono da aggiungere anche 2 miliardi di dollari, per affrontare l'impatto della guerra in Ucraina sulle forniture energetiche statunitensi.