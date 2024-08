Usa, Biden contro Trump: "Se perde le elezioni si rischia il bagno di sangue"

Usa, Biden: "Sono preoccupato per il post elezioni. Se Trump perde..."

Joe Biden lancia l'allarme. Il presidente degli Stati Uniti torna a parlare per la prima volta dopo l'annuncio del suo passo indietro in vista delle elezioni di novembre. Per i Democratici correrà la sua attuale vice Kamala Harris ma Biden esprime grossi dubbi sul fatto che ci sarà un pacifico passaggio di poteri se Donald Trump perderà di nuovo le elezioni. L’intervista integrale rilasciata alla Cbs andrà in onda domenica. "Lui dice sul serio quando parla di bagno di sangue" rimarca Biden, "tu non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci", aggiunge. Intanto però prosegue la campagna elettorale della Harris che ha annunciato di aver raccolto 36 milioni di dollari nelle prime 24 ore dall’annuncio della scelta del vice, il governatore del Minnesota Tim Walz.

A luglio la campagna a favore della candidata Democratica alle presidenziali americane aveva raccolto 310 milioni. Harris è diventata la candidata dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa, annunciato il 21 luglio e seguito dall’endorsement ufficiale alla sua vice. L’ultimo sondaggio, di Redfield & Wilton Strategies per il The Telegraph, ha assegnato la parità, 43 a 43, tra Harris e Trump. Il rilevamento è stato condotto tra il 31 luglio e il 3 agosto, prima della nomina del governatore del Minnesota Tim Walz come candidato vicepresidente per i Democratici.

La vicepresidente e candidata democratica Kamala Harris ha silenziato i cori dei sostenitori che in un comizio a Eau Claire, Wisconsin, avevano intonato il coro "Lock him up", "rinchiudetelo", rivolto al suo avversario, Donald Trump. "Le corti - ha detto Harris - si occuperanno di quella parte". Il riferimento è ai processi in cui il tycoon è incriminato per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 e quello di New York in cui è stato dichiarato colpevole di 34 reati per frode e per il quale il giudice deve stabilire ancora l’entità della condanna. La candidata progressista ha ribadito l’importanza di sconfiggere Trump al voto, il 5 novembre.