Usa, Biden: "Mi ha sorpreso l'incompetenza militare dei russi. Sopravvalutati"

Guerra Russia Ucraina, Biden deride l'esercito di Putin: "Incompetenti"

La guerra in Ucraina continua senza sosta da ormai 80 giorni. Putin non arretra e bombarda il Donbass e il Sud del Paese, con la città gioiello di Odessa tornata pesantemente nel mirino degli attacchi della Russia. Ma il conflitto rischia di estendersi dopo l'ennesima provocazione lanciata dal presidente Usa. "L’Intelligence americana - ha dichiarato Biden - è rimasta sorpresa da quanta incompetenza hanno registrato nelle forze militari russe. Li abbiamo sopravvalutati". Intanto si è conclusa la due giorni di visita di Mario Draghi negli Stati Uniti, il premier italiano nella notte è ripartito in direzione Roma. Ma prima è stato premiato, gli Usa hanno riconosciuto a Draghi un prestigioso riconoscimento.

"Ho conosciuto Mario quando era governatore della Banca d'Italia e poi della Banca centrale europea, sono stati periodi difficili. Mario è riuscito a salvare l'euro, compiendo 'whatever it takes' per salvare l'euro. Gli Usa sono stati fortunati ad avere Mario come partner all'epoca e di nuovo adesso". Visibilmente commossa, il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha consegnato il premio per leadership politica a livello globale al premier italiano Mario Draghi.

