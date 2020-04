Usa: cambia ancora la portavoce della Casa Bianca

La portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham lascia il suo incarico dopo nove mesi e torna nel suo ruolo di portavoce della first lady Melania Trump. La decisione è stata presa dal nuovo capo di gabinetto di Donald Trump, Mark Meadows. Subentrata a Sarah Sanders nel giugno 2019, era la terza portavoce in tre anni. Adesso tra i suoi possibili successori, in un ruolo fondamentale a pochi mesi dal voto delle presidenziali, mesi in cui il Presidente dovrà anche fronteggiare la pandemia di coronavirus e il conseguente disastro economico all'orizzonte, c’e’ Kayleigh McEnany, già portavoce della campagna elettorale di Trump. Ma il ‘communication team’ del presidente potrebbe rafforzarsi anche con la presenza di Alyssa Farah, l’attuale portavoce del Pentagono ed ex portavoce del vicepresidente Mike Pence.