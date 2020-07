Usa, Chicago: 14 feriti in una sparatoria, una persona fermata

Sono stati ricoverati in ospedale i 14 feriti in una sparatoria a Chicago, in un'agenzia di pompe funebri. Una persona è stata fermata ma il movente non è noto. Le forze dell'ordine, durante una conferenza stampa, hanno spiegato che gli spari sono iniziati dopo le 19:30 locali (le 2.30 di notte in Italia). Qualcuno a bordo d un auto nera ha aperto il fuoco contro i partecipanti ad un funerale. Secondo alcuni testimoni, i feriti, tutti adulti, erano tutti vestiti di bianco. Sulla scena sono stati trovati almeno 60 proiettili. Nel finesettima a Chicago, 70 persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco e 11 sono morte. Il sindaco di Chicago, Lori Lightfoot, ha detto che l'amministrazione di Donald Trump non intende per ora inviare agenti federali nella città del vento.