Usa, "Colpevole tre volte".L'agente che ha ucciso Floyd rischia fino a 40 anni

La sentenza emessa non lascia dubbi, George Floyd è stato ucciso dal poliziotto Derek Chauvin. Storico verdetto della giuria, dopo dieci ore di discussione al tribunale di Minneapolis negli Stati Uniti. Toccherà ora al giudice Peter Cahill - si legge sul Corriere della Sera - fissare l’entità delle pene, entro sei-otto settimane. A carico di Chauvin erano state formulate tre imputazioni. Colpevole in tutti e tre casi: omicidio colposo, ma con il presupposto di un’aggressione o di un assalto contro la persona, senza tenere in conto le possibili conseguenze; omicidio dovuto a una condotta pericolosa e negligente; omicidio preterintenzionale, causato da un comportamento irragionevolmente rischioso.

Le punizioni base - prosegue il Corriere - oscillano tra i 10 e i 15 anni di reclusione per le due prime accuse; cinque anni per la terza. Solo con le aggravanti, per esempio omicidio commesso davanti a testimoni minorenni, si potrà arrivare fino a 40 anni di carcere. Joe Biden ha preso posizione nettamente sulla vicenda, , rompendo il silenzio. "Prego perché il verdetto sia quello giusto. Per me le prove sono travolgenti. Lo dico solo ora perché la giuria è in ritiro". Il presidente è poi intervenuto ancora in serata, con un discorso televisivo in cui ha invitato il Paese ora a restare unito.