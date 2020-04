Usa. I giovani americani sembrano più vicini a Joe Biden

‘Più del 25% dei giovani americani tra i 18 e i 29 anni sono convinti che la loro vita sia peggiorata con il Presidente Donald Trump’ il risultato ‘choc’ per i sogni di Trump alla rielezione viene da un sondaggio realizzato dall’Harvard Institute of Politics.

Il sondaggio intendeva registrare l’impatto sul voto di novembre delle giovani generazioni.

Il 29% degli intervistati ha detto di aver peggiorato la propria vita nell’era Trump, il 39% ha considerato ininfluente l’impatto del tycoon sui propri trend di vita, mentre solo il 15% ha segnalato un miglioramento.

Secondo un sondaggio i giovani americani amano più Biden che Trump

‘L’esperienza mi ha insegnato-ha detto John Della Volpe, direttore dell’Harvard Kennedy School Institute of Politics- che le persone danno il proprio voto quando sono convinte che il candidato scelto possa portare un miglioramento alla loro vita. Quando si vede che una maggioranza è convinta di non aver migliorato nulla nella propria vita con un politico, soprattutto se queste persone sono di ideologia politica dello stesso politico contestato, è davvero un serio problema’.

Altro risultato interessante del sondaggio è che i giovani americani scontenti si sono dimostrati molto più interessati ad andare a votare a novembre rispetto a quelli di quattro anni prima.

Secondo il rapporto il 54% di giovani sotto i 30 anni intervistati ha detto che sicuramente andrà a votare quest’anno. Il 69% tra i giovani democratici, il 64% dei repubblicani e il 31% di quelli dichiaratisi indipendenti.

Interessante inoltre vedere come la Presidenza Trump abbia risvegliato la passione politica nei giovani, particolarmente di quelli a sinistra. Infatti il 43% dei giovani democratici sotto i 30 anni ha mostrato interesse a diventare politicamente attivi rispetto al 35% dei giovani repubblicani.

Interessanti nel sondaggio i risultati tra i giovani americani a seconda della razza.

Il 58% dei giovani si è trovato in accordo con la frase’ l’America è stata costruita per la gente come me’. Ma solo il 47% dei giovani afro si è dichiarato d’accordo e il 51% dei latini contro un 64% di bianchi.

Analogamente alla domanda se si è d’accordo che ’ i padri fondatori dell’America hanno condiviso i miei valori’ solo il 34% dei giovani di colore si sono dimostrati d’accordo, contro un 49% di ispanici e un 60% di bianchi.

Se il voto degli under 30 di quattro anni fa non si era dimostrato molto significativo a livello numerico alcuni osservatori politici pensano che a novembre i giovani potrebbero fare la differenza.

L’avversario, Joe Biden, sembra invece essere maggiormente apprezzato dal target giovane rispetto a Trump con un margine alto, un 60% rispetto al 30%.

Al sondaggio, condotto a marzo di quest’anno, hanno partecipato 2500 americani tra i 18 e i 29 anni convinti che le elezioni di novembre saranno molto importanti nei futuri cambiamenti nella loro vita. Infatti Ii 61% dei giovani e il 75% di quelli che voteranno per la prima volta ne sono molto convinti.

‘Le prossime elezioni-ha concluso Della Volpe-saranno un referendum su Donald Trump. Su chi lo ama e su chi lo odia e su quanto di bene o male il Presidente ha portato nel cambio di vita di ognuno. E questa aspetto sembra motivare molti i giovani al voto’.

‘Se pensi che l’America non sia costruita per te, o che le istituzioni non ti rappresentino, perché dovresti andare votare? Se non vedi i tuoi valori riflessi nel comportamento della politica perchè dovresti andare a votare?’ sostiene il direttore chiudendo con la risposta ‘solo se vuoi realmente cambiare le cose’.

E questo ultimo messaggio potrebbeessere un serio campanello d’allarme per le aspirazioni di Donald Trump.