Usa, il monito di Biden: "Tutta l'Europa è minacciata dalla Russia"

Biden, 'tutta l'Europa è minacciata dalla Russia'

"Tutta l'Europa è minacciata dalla Russia, la posta in gioco è altissima". Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron ringraziando "gli alleati europei" per il lavoro svolto finora ed il sostegno all'Ucraina.

"Mi congratulo con la Francia e con gli alleati europei per il loro lavoro". Lo ha detto in conferenza stampa il Presidente Usa Joe Biden riferendosi all'allineamento dell'Europa sulle posizioni di Washington rispetto la guerra in Ucraina scatenata da Mosca. Rivolgendosi in particolare al Capo d'Eliseo, Macron, che questa mattina ha accolto lui e la moglie Jill nella Capitale francese, Biden ha sottolineato il "rapporto inossidabile" che lega i due Paesi e ribadito che Usa resteranno "con forza" a fianco dell'Ucraina.