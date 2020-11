Usa, il primo cardinale Usa di colore nominato da Papa Francesco

Wilton Gregory, 72 anni, è diventato ieri il primo cardinale americano di colore della storia del cattolicesimo.

Gregory, arcivescovo di Washington dal 2019, è uno dei 13 vescovi e sacerdoti promossi al Collegio cardinalizio in Vaticano.

Nella cerimonia, Papa Francesco ha nominato 73 dei 128 cardinali che potranno eleggere il prossimo papa.

Prima della cerimonia, Wilton ha dichiarato all'Associated Press di aver visto la sua nomina come "un'affermazione dei cattolici neri negli Stati Uniti, l'eredità di fede e fedeltà che rappresentiamo".

La cerimonia, nota come concistoro, si è tenuta in maniera più ristretta rispetto agli anni passati, poiché la pandemia ha bloccato a quello che normalmente sarebbe stato un giorno di grande ufficialità e festa.

Sebbene la Basilica di San Pietro possa contenere normalmente migliaia di persone, ogni cardinale aveva la possibilità di invitare un massimo di 10 ospiti e la basilica era praticamente vuota.

Sia gli ospiti che i nuovi cardinali indossavano mascherine e per estrema precauzione, i candidati cardinali giunti a Roma dall'estero erano stati in quarantena in Vaticano 10 giorni prima della cerimonia.

Nella sua omelia, Papa Francesco ha ammonito i nuovi eletti di non perdere mai il loro legame con il popolo, né di pensare a se stessi solo come "Sua Eminenza".

"Se lo senti, sei fuori strada", ha detto Francesco. "Anche noi - papa e cardinali - dobbiamo sempre vederci riflessi in questa verità mondiale. È una spada affilata, tagliente, si rivela dolorosa, ma anche ci guarisce, ci libera e ci converte".

Francesco ha anche avvertito i cardinali di non cadere preda della corruzione o di usare le proprie posizioni per il loro interesse personale.

Il cardinale americano ha la reputazione di qualcuno che non ha paura di mettere il dito in questioni sociali importanti. "Non si può essere cattolici e stare in disparte", ha detto l'anno scorso ai giovani cattolici adulti. "Essere un membro della Chiesa significa che devi entrare e sporcarti le mani nel mix dell'intera arena della fede, da ciò in cui crediamo e professiamo a come viviamo e trattiamo l'un l'altro".

Gregory non si è tirato indietro nemmeno dopo che il presidente Trump ha visitato il Santuario Nazionale di San Giovanni Paolo II, il giorno dopo che i manifestanti sono stati lanciati con i lacrimogeni fuori dalla Casa Bianca.

"Trovo sconcertante e riprovevole che qualsiasi struttura cattolica si permetta di essere usata in modo così egregiamente improprio e manipolata in un modo che viola i nostri principi religiosi", ha detto all'epoca.

Questa settimana, Gregory ha dichiarato ai media che spera di trovare un terreno comune con il presidente eletto Joe Biden, che sarà il secondo presidente cattolico nella storia del paese.

"Il tipo di relazione che spero di avere è una relazione di discussione in cui possiamo scoprire aree dove si puo’ cooperare. Aree che riflettono gli insegnamenti sociali della chiesa", ha detto Gregory al Catholic News Service "sapendo altresì che ci saranno aree dove non saremo d'accordo. "

