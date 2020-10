Usa, in aumento i casi ma Miami allenta il lockdown

Nonostante che gli Stati Uniti abbiano fatto registrare per molti giorni consecutivi una media di 50000 positivi al Coronavirus, Miami ha deciso di rallentare le restrizioni delle attività commerciali. In particolare è stato permesso ai ristoranti di ritardare di un’ora la chiusura, permettendo la circolazione fino alla mezzanotte.

Da adesso senza alcun formalità burocratica migliaia di ristoranti potranno lavorare nella città al cento per cento delle loro capacità, sempre mantenendo però una distanza minima di sicurezza di un metro e mezzo tra i tavoli. Potranno accettare gruppi fino a dieci persone sia all’interno che all’esterno.

Le persone che non stanno sedute dovranno usare obbligatoriamente la mascherina. Le nuove norme leggermente più flessibili, dedicate ai piccoli negozi sono arrivate in contemporanea ad un numero di vittime che ha superato, in Florida, le 15000.

La Contea di Miami-Dade, dove c’è la città di Miami, ha un tasso di positività del 6% e questo venerdì ne sono stati registrati ben 832. 3409 morti nello Stato oggi in uno Stato di oltre 21 milioni di abitanti.

Più di 700000 sono i contagiati. Il Governatore repubblicano Ron DeSantis già da due settimane ha annunciato che la Florida passa alla fase 3, il che significa che i locali commerciali possono ritornare ad operare e sono cancellate le multe per la violazione di non aver messo la mascherina. Mentre invece la Contea di Miami, una delle più colpite dal contagio, mantiene norme più severe. I ristoranti pur con più ore di aperture obbligano i clienti e il personale ad avere la mascherina, pena multe severe. La Contea, non la città di Miami che invece ha preso un’altra strada.

Donald Trump sarà lunedì in Florida per il suo primo meeting dal vivo dopo essere stato contagiato e in ospedale la scorsa settimana. Lo Stato del Sole, come sanno bene i due contendenti, è molto importante nel conteggio finale delle elezioni, perchè porta con sé ben 29 delegati.Vari osservatori politici sono convinti che per Trump sia assolutamente necessario vincere in Florida per sperare di guadagnare la rielezione.